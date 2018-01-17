إحالة رئيس لجنة و4 ملاحظين بامتحانات الإعدادية بدمياط للتحقيق





دمياط عبده عبد البارى

تفقد خالد خلف وكيل مديرية التربية والتعليم بدمياط عدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بلجان إدارة فارسكور التعليمية.



وبدأ "خلف" جولته بتفقد لجنة مدرسة شرباص تعليم أساسى، لاحظ فيها تواجد لجنة لم تتوفر بها الشروط الأمنية، نظرًا لوجودها ملاصقة بالسور، وقيام بعض الأفراد من الخارج بالوقوف عليه مما أدى إلى نقل اللجنة إلى مبنى آخر فى طرقة المدرسة، نظرًا لعدم وجود فصول، وبعد الحصر وجد وكيل المديرية تأخر 2 من الملاحظين وتغيب ملاحظة وبعد العرض على وكيل الوزارة، قرر تحويل الموضوع إلى الشئون القانونية بالديوان، وكذلك تم التنسيق مع الأمن لتأمين اللجان وتوفير الأمن والأمان.



وفى مدرسة محمود الشربينى الإعدادية المشتركة، تفقد "خلف" سير العملية الامتحانية داخل اللجان، وتبين تواجد ملاحظة بلجنة غير اللجنة التى تقوم بالملاحظة فيها وبسؤالها عن السبب، أوضحت أن السبب هو توضيح للطلاب بعض الأسئلة وكان ذلك بدون علم رئيس اللجنة أو التصريح منه وبعد العرض على وكيل الوزارة قرر تحويلها إلى الشئون القانونية.



وقال سيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط بأن امتحان الجبر والإحصاء والتربية الدينية للصف الثالث الإعدادى كان فى متناول الطالب المتوسط ولم ترد إلى غرفة العمليات أية شكوى من صعوبة الامتحان، مؤكدًا على منع الغش نهائيًا حرصًا على تكافؤ الفرص بين الطلاب ولا يتساوى المجتهد بغيره.