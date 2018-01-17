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إجراءات أمنية لتأمين شحن 291 كيلو جرام ذهب من منجم السكرى إلى كندا

الأربعاء، 17 يناير 2018 10:19 م
إجراءات أمنية لتأمين شحن 291 كيلو جرام ذهب من منجم السكرى إلى كندا مطار القاهرة


كتب محمد طنطاوى
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اتخذت سلطات قرية البضائع بالتعاون والتنسيق مع سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى إجراءات أمنية مشددة لتأمين وصول وسفر 291 كيلو جرام من الذهب الخالص، والمستخرج من منجم السكرى تمهيدًا لسفره إلى كندا لتنقيته. 
 
ووصلت شحنة الذهب على متن طائرة خاصة، قادمة من مطار مرسي علم وتم تفريغ الشحنة تمهيدًا لشحنها إلى كندا لتنقيتها، بحضور مندوب من مصلحة التمغة والموازين. 
 

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