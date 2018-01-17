"أى سى أو" تنظم مؤتمر البتروكيماويات الأول لشراكة خليجية مصرية مستدامة





كتب أحمد أبو حجر

تنظم مجموعة (ACO) "أى سى أو" للبترول والبتروكيماويات المحدودة مؤتمر البتروكيماويات الأول "نحو شراكة خليجية مصرية مستدامة".

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة ورئيسها التنفيذى، عبدالرحمن عبدالله عالم، فى بيان له اليوم، الأربعاء، إن المجموعة أثبتت وجودا ملحوظا ومتميزا فى الأسواق المصرية رغم التحديات وتقلبات أسعار النفط العالمية.

وأشاد بنجاح التعاون المثمر والمسؤول بين مجموعة أى سى أو وشركة مصافى وبتروكيماويات عُمان (أوربك) فى السوق المصرى التابعة لوزارة النفط العمانية حيث أن ACO Egypt هى الوكيل والموزع الحصرى لشركة أوربك فى مصر والشريك الاستراتيجى لهذا المؤتمر.

وشدد على أهمية قطاع البتروكيماويات للاقتصاد المصرى وتطوير بيئة الاستثمار المتخصصة لدعم التنمية وجذب مزيداً من الاستثمارات فى هذا المجال.

ويعزز هذا المؤتمر السنوى التعاون بين دول الخليج ومصر فى إطار تكامل رؤية مصر الاقتصادية 2020 ورؤية سلطنة عمان 2020 ورؤية المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الدور المهم الذى يمثله هذا المؤتمر فلا تطوير التعاون بين دول الخليج ومصر من الناحية الاستثمارية والاقتصادية والتقنية بجهود متميّزة ليكون هذا المؤتمر أيقونة تجمع رواد قطاع البتروكيماويات الخليجى والمصرى فى لقاء مهنى مشترك نحو تنافسية عالمية.