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أهالى 10 قرى بمنيا القمح يطالبون بعمل نزلة على الطريق الدائرى

الأربعاء، 17 يناير 2018 03:00 ص
أهالى 10 قرى بمنيا القمح يطالبون بعمل نزلة على الطريق الدائرى كوبرى الدائرى


الشرقية فتحية الديب
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بدأ عدد كبير من أهالى قرى الصنافين وسنهوت وشبرا العنب وكفر سمرى والمجازر وزهر شرب كفر سلامة وشبر ا العنب وكفر الشعاورة وكفر أبو الزقازيق القلبى وكفر أيوب بمركز منيا القمح محافظة الشرقية حملة توقيعات لإرسال مذكرة للمسئولين للمطالبة بعمل نزلة للطريق الإقليمى الدولى تخدم تلك القرى الواقعة على مسار الطريق .

وقال بعض الموقعين إنهم أرسلوا تلك الاستغاثات بعدما استنفذوا جميع الطرق مع هيئة الطرق والكبارى صاحبة الولاية على الطريق والذى يمتد من مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية حتى مدينة السادات بمحافظة المنوفية، حيث تم نزع الآلاف الأفدنة من أجل إنشاء الطريق وحقهم البسيط عمل نزلة، ولافتين أن المقاولين استخدموا الطرق الخاصة بالقرى وخاصة طرق قرية الصنافين التى تم تكسيرها عن طريق مرور عربات النقل خدمه الطريق.

وأضاف الأهالى أن عدد سكان تلك القرى يزيد عن 350 ألف نسمة يعمل منهم عدد كبير فى المدن الجديدة وأن عمل نزلة للطريق سيكون بمثابة شريان حياة لهؤلاء الشباب كما سينقذهم من عناء السفر اليومى والذى يصل الى 3 ساعات ذهابا ومثلهم فى الاياب .


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