أهالى كرداسة يطاردون 3 عاطلين لسرقتهم هاتف فتاة ويعتدون على اثنين بالضرب

أهالى كرداسة يطاردون 3 عاطلين لسرقتهم هاتف فتاة ويعتدون على اثنين بالضربالأربعاء، 17 يناير 2018 06:29 م
سرقة هاتف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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شهدت منطقة كرداسة مطاردة بين عدد من المواطنين و3 عاطلين يستقلون توك توك، لاتهامهم بخطف هاتف محمول من فتاة أثناء سيرها بالشارع، حيث تمكنوا من ضبط 2 من المتهمين بينما فر الثالث هاربا، وعتدوا لعيهما بالضرب ثم سلموهما لمركز شرطة كرداسة.
أحداث الواقعة بدأت اثناء سير فتاة بصحبة والدتها بطريق اللبينى بكرداسة، حيث تتبعودهما 3 أشخاص يستقلون توك توك، ثم خطف احدهما هاتف محمول من لافتاة وفروا هاربين، إلا أن لافتاة استغاثت بالأهالى، الذين طاردوا المتهمين، وتمكنوا من ضبط 2 منهم، وتبين أنهما عاطلين، حيث اعتدى المواطنين على المتهمين بالضرب، ثم سلموهما لمركز شرطة كرداسة.
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