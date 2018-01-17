أهالى كرداسة يطاردون 3 عاطلين لسرقتهم هاتف فتاة ويعتدون على اثنين بالضرب





كتب بهجت أبو ضيف

شهدت منطقة كرداسة مطاردة بين عدد من المواطنين و3 عاطلين يستقلون توك توك، لاتهامهم بخطف هاتف محمول من فتاة أثناء سيرها بالشارع، حيث تمكنوا من ضبط 2 من المتهمين بينما فر الثالث هاربا، وعتدوا لعيهما بالضرب ثم سلموهما لمركز شرطة كرداسة.

أحداث الواقعة بدأت اثناء سير فتاة بصحبة والدتها بطريق اللبينى بكرداسة، حيث تتبعودهما 3 أشخاص يستقلون توك توك، ثم خطف احدهما هاتف محمول من لافتاة وفروا هاربين، إلا أن لافتاة استغاثت بالأهالى، الذين طاردوا المتهمين، وتمكنوا من ضبط 2 منهم، وتبين أنهما عاطلين، حيث اعتدى المواطنين على المتهمين بالضرب، ثم سلموهما لمركز شرطة كرداسة.