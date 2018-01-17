أندية القضاة تقرر تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمتابعة أعضائها بانتخابات الرئاسة





كتبت هدى أبو بكر

قرر ممثلو مجالس إدارات أندية الجهات والهيئات القضائية فى اجتماعهم أمس بنادى القضاة، تشكيل غرفة عمليات رئيسية مشتركة من ممثلين لجميع الأندية القضائية لمتابعة أعضائها المشاركين فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

كما قرروا وفق بيان صادر عن نادى القضاة، إنشاء اتحاد الأندية القضائية، وتشكيل لجنة لوضع لائحة خاصة به.

وأكد الحاضرون على رغبتهم الصادقة فى أن يكون الاتحاد الوليد ملبياً لطموحات، وآمال جميع أعضاء الجمعيات العمومية للأندية القضائية.

حضر الاجتماع المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادى قضاة مصر، والمستشار أحمد خليفة، رئيس نادى مستشارى قضايا الدولة، والمستشار عبد الله قنديل، رئيس نادى مستشارى النيابة الإدارية، والمستشار أيمن عبد الفتاح حجاج وكيل نادى قضاة مجلس الدولة.

وقال البيان، إن الاجتماع جاء فى ظل ما يربط الأسرة القضائية من وشائج المحبة ووحدة الأهداف، وإنه رغبةً فى تدعيم أواصر التعاون بين الأندية القضائية وتوطيد العلاقات بين أعضائها.