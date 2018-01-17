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أمن قنا يشتبه فى سيارة بدون لوحات معدنية بجوار أحد البنوك

الأربعاء، 17 يناير 2018 01:39 م
أمن قنا يشتبه فى سيارة بدون لوحات معدنية بجوار أحد البنوك السيارة المشتبه بها


قنا – وائل محمد
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اشتبهت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم الأربعاء، فى سيارة مجهولة دون لوحات معدنية، وذلك لوقوفها بالقرب من أحد البنوك بدائرة مركز قنا، وذلك لمدة يومين على التوالى، دون ظهور مالكها.

 تلقى اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، إخطارا من اللواء أشرف رياض، مدير مباحث مديرية الأمن، يفيد اشتباه رجال الأمن، فى سيارة ملاكى مجهولة لا تحمل لوحات معدنية، وذلك أثناء تواجدها بالقرب من أحد البنوك بمركز قنا.

وعلى الفور تم إبلاغ رجال وقوات قسم المفرقعات بمديرية أمن قنا، وتم فرض كردون أمنى على جانبى الطريق، وبالكشف على السيارة، تبين أنها خالية من أى مواد متفجرة، وحرر محضر بالواقعة فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.


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