أمن الغربية ينفذ 6544 حكما قضائيا ويضبط 90 سيارة ودراجة نارية





الغربية – عادل ضرة

نفذت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، برئاسة اللواء أيمن لقية مدير الإدارة، بتوجيهات اللواء جمال عبد البارى مساعد وزير الداخلية للأمن العام بالتنسيق مع ضباط تنفيذ الأحكام وضباط المباحث الجنائية والأمن العام وقوات الأمن حملة أمنية لضبط الهاربين من الأحكام وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة لإعادة الانضباط الأمنى وضبط الخارجين عن القانون.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 6544 حكما قضائيا، منهم 3570 حكم فى غرامات، و2809 أحكام فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف، و150حكما فى مخالفات، و150حكم فى جناية، وتحصيل 321 ألف جنيه غرامات، وضبط 90 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات ورخصتي القيادة والتسيير، وتحرير 433 مخالفة على نموذج 125، و140مخالفة انتظار خاطئ، والتصالح فى 938مخالفة مقابل تحصيل 71 ألف جنيه غرامات، وضبط 7 قضايا سلاح ناري، و14قضية مخدرات، و6 متهمين هاربين، و6 مراقبين هاربين، و16عنصرا إجراميا، و743قضية مرافق عامة، و64 قضية تموينية، تم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بنتائج الحملة، وتولت النيابة التحقيق.