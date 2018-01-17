أمن الإسكندرية يضبط محكوما عليه بـ 21 سنة حبس وغرامة 6 ملايين جنيه

أمن الإسكندرية يضبط محكوما عليه بـ 21 سنة حبس وغرامة 6 ملايين جنيهالأربعاء، 17 يناير 2018 08:37 م
اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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شن ضباط تنفيذ أحكام الإسكندرية، بقيادة العميد شريف التلوانى، حملة مكبرة لضبط الهاربين، والخارجين على القانون بمختلف دوائر المحافظة، وتمكنوا من ضبط المحكوم عليه "خ ع ع" بدون عمل المطلوب فى 55 حكم حبس وغرامة "مبانى" بإجمالى 21 سنة حبس ومجموع غرامات تقدر بحوالى 6 ملايين جنيه تقريبا آخرها القضية رقم 2170 لسنه 2015 جنح أول المنتزه مبانى والمحصورة برقم 6706 لسنه 2015 غيابى سنة وكفالة ألف جنيه بجلسه 25/3/2015.
كما تم ضبط المحكوم عليه "م ض" وشهرته "العش" بدون عمل والمطلوب فى القضية رقم 40728 لسنة 2016 جنايات أول المنتزه كلى 4768 سرقة بالإكراه غيابى 5 سنوات بجلسة 1 مارس 2017.
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