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الأربعاء، 17 يناير 2018 02:46 م
خالد صلاح
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أسهم أوروبا تتراجع بعد بيانات تجارية بريطانية مخيبة للتوقعات

الأربعاء، 17 يناير 2018 01:37 م
أسهم أوروبا تتراجع بعد بيانات تجارية بريطانية مخيبة للتوقعات بورصة عالمية - أسهم - هبوط


رويترز
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أثر ضعف بيانات تجارية فى بريطانيا ونشاط إبرام الصفقات على تحركات أسعار بعض الأسهم الكبرى فى أوروبا اليوم الأربعاء، حيث تراجعت السوق الأوسع نطاقا مقتفية أثر البورصة الأمريكية بعد بداية قوية للعام.

وكان سهما بيربرى للمنتجات الفاخرة وبيرسون للنشر ضمن أكثر الأسهم تراجعا إثر بيانات تجارية مخيبة للتوقعات.

 

وأثرت خسائر السهمين وكذلك الضعف فى قطاعى المال والرعاية الصحية على المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية الذى نزل 0.2 % بحلول الساعة 0921 بتوقيت جرينتش، وانخفض المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطانى 0.3 %، وهوى سهم انفورما البريطانية 7.3 % بعدما قدمت عقدا وعرضا نقديا لشراء يو.بي.إم البريطانية لتنظيم المعارض التى قفز سهمها 14%.

 

وقادت أسهم قطاع السيارات المرتبطة بالدورة الاقتصادية والأسهم المتصلة بالسلع الأولية والبنوك مكاسب أسهم أوروبا منذ بداية العام بدعم من مخاوف فى سوق السندات وتفاؤل بأن المنطقة فى مرحلة مبكرة نسبيا من دورة تحديثات الأرباح ونمو الإنفاق الرأسمالي.

 

وعلى الرغم من انخفاض اليوم الأربعاء، ظل المؤشر ستوكس 600 قريبا من أعلى مستوياته فى عامين ونصف العام التى بلغها فى مطلع الشهر الجاري.

 

وتسبب صعود اليورو، الذى لامس أعلى مستوى فى ثلاثة أعوام مقابل اليورو فى الآونة الأخيرة، فى بعض القلق بشأن الشركات الأوروبية التى تعتمد بدرجة كبيرة على أرباح الدولار.

 

وكان قطاع التكنولوجيا من القطاعات القليلة التى حققت ارتفاعا اليوم بدعم من صعود سهم إيه.إس.إم.إل 5.4%، وحققت شركة معدات صناعة الشرائح الهولندية صافى ربح أفضل من المتوقع فى الربع الأخير من العام بفضل انتعاش الطلب على أشباه الموصلات بعدما طلب عملاء شحن منتجات قبل الموعد المقرر لذلك.


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