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أسهم أمريكا تفتح مرتفعة بدعم من مكاسب لقطاع التكنولوجيا

الأربعاء، 17 يناير 2018 05:22 م
أسهم أمريكا تفتح مرتفعة بدعم من مكاسب لقطاع التكنولوجيا مؤشر داو جونز الصناعى - أرشيفية


رويترز
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فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على ارتفاع اليوم الأربعاء، بدعم من مكاسب لأسهم شركات للتكنولوجيا من بينها مايكروسوفت وآي.بي.إم.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعى 156.43 نقطة أو ما يعادل 0.61 % إلى 25949.29 نقطة.

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 9.75 نقطة أو 0.35 % إلى 2786.17 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 33.63 نقطة أو 0.47 % إلى 7257.31 نقطة.

 


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