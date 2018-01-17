أسهم أمريكا تفتح مرتفعة بدعم من مكاسب لقطاع التكنولوجيا





رويترز

فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على ارتفاع اليوم الأربعاء، بدعم من مكاسب لأسهم شركات للتكنولوجيا من بينها مايكروسوفت وآي.بي.إم.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعى 156.43 نقطة أو ما يعادل 0.61 % إلى 25949.29 نقطة.

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 9.75 نقطة أو 0.35 % إلى 2786.17 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 33.63 نقطة أو 0.47 % إلى 7257.31 نقطة.