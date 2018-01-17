أسعار النفط اليوم الأربعاء 17-1-2018 برنت يسجل 69.23 دولار للبرميل





أحمد أبو حجر

تخلت أسعار النفط عن بعض مكاسبها المبكرة اليوم الأربعاء 17-1-2018، فى الوقت الذى حذر فيه محللون من تصحيح نزولى، لكن سوق الخام ما زالت تحظى بدعم كبير بفضل شح الإمدادات وقوة الطلب العالمى، وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت نحو 69.23 دولار للبرميل، وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى فى العقود الآجلة 63.84 دولار للبرميل

ارتفاع الأسعار 13%



وأدت العوامل الأساسية إلى زيادة أسعار العقود الآجلة للخامين القياسيين برنت وغرب تكساس الوسيط نحو 13 % فوق المستويات المسجلة فى أوائل ديسمبر بدعم من قيود الإنتاج التى تفرضها أوبك وروسيا وكذلك النمو القوى للطلب.

وارتفع برنت يوم الاثنين إلى 70.37 دولار للبرميل وهو أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2014 حين بدأ انخفاض أسعار النفط الذى استمر ثلاث سنوات، وسجل الخام الأمريكى 64.89 دولار يوم الثلاثاء وهو أيضا أعلى مستوى منذ ديسمبر 2014.

وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا الإنتاج منذ يناير كانون الأول من العام الماضى ومن المقرر أن تستمر التخفيضات حتى نهاية 2018.وتتزامن هذه القيود مع قوة الطلب على النفط.

وزير النفط الكويتى: لا نية حاليا للخروج من اتفاق خفض الإنتاج



فيما قال وزير النفط الكويتى بخيت الرشيدى يوم الأربعاء إنه لا خطة ولا نية حتى الآن للخروج من اتفاق خفض إنتاج الخام المبرم بين أوبك وبعض منتجى النفط المستقلين.

وقال الرشيدى فى مؤتمر صحفى بمدينة الكويت ”اتفاق خفض إنتاج الخام سيبقى لفترة طويلة وليس هناك تفكير حاليا للخروج منه“.

وأضاف أن اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة بين وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين فى 21 يناير الجارى سيركز على مراجعة نسب الالتزام بتخفيضات الإنتاج.

التزام أوبك بتخفيضات الإنتاج



وأشار إلى أن نسبة التزام المنتجين بلغت 125 % فى ديسمبر من العام الماضى و106 % فى 2017 بأكمله.

وقال الرشيدى ”نحن لم نناقش ولم نفكر فى الخروج من هذا الاتفاق. نحن سعداء أن هذا الاتفاق وصل إلى مرحلة من النضوج ووصلنا إلى سوق مستقرة وسوف ندعم (السير) فى هذا الاتجاه“.

وذكر الوزير أن السوق مستقرة حاليا فى ظل تأثير محدود للعوامل السياسية، متوقعا زيادة الطلب العالمى على الخام بما بين 1.5 مليون و1.6 مليون برميل يوميا هذا العام ليفوق جميع التقديرات.

وتقود روسيا والسعودية المساعى المشتركة لتقييد إنتاج الخام ودعم الأسعار. ويستمر اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية 2018.