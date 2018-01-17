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أسعار العملات اليوم الأربعاء 17-1-2018 واستقرار الدينار والاسترلينى

الأربعاء، 17 يناير 2018 12:30 م
أسعار العملات اليوم الأربعاء 17-1-2018 واستقرار الدينار والاسترلينى اسعار العملات اليوم الاربعاء


كتبت – دانه الحديدى
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استقرت أسعار العملات اليوم الأربعاء 17-1-2018، وذلك بعد الارتفاع الذى شهدته عملات اليورو والجنيه الاسترلينى والدينار الكويتى خلال الايام الماضية،  فيما ارتفع سعر الدولار الأمريكى بقيمة قرشين فقط فى عدد من البنوك، وواصل سعر الريال السعودى ثباته.

 

ووفقا لآخر تحديثات عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى ، ننشر أسعار العملات ، والتى جاءت كالتالى.

 

 أولا : سعر الدولار فى مصر

 

الدولار
الدولار

 

واصل سعر الدولار استقراره أمام الجنيه المصرى، فى الوقت الذى ارتفع فيه بقيمة قرشين فى 3 بنوك ، مسجلا 17.65 جنيه للشراء ، و 17.75 جنيه للبيع فى اخر تعاملات البنك الأهلى.

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

 17.66 جنيه للشراء

 17.76 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

 

 17.64 جنيه للشراء

17.74 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

17.67 جنيه للشراء

17.77 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 

17.68  جنيه للشراء

17.78 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

17.67 جنيه للشراء

17.77 جنيه للبيع

 

  ثانيا : سعر اليورو الأوروبى اليوم

 

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم

 

انخفض سعر الشراء لليورو الاوروبى مقابل الجنيه المصرى، فى الوقت الذى شهد فيه سعر البيع ارتفاعا طفيفا، مسجلا وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى ، 21.56 جنيه للشراء ، و 21.87 للبيع.

 

ثالثا : سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

 

استقر سعر الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى بشكل ملحوظ ، مسجلا 24.29 جنيه للشراء 24.55 جنيه للبيع ، وفقا لبيانات البنك الأهلى المصرى.

 

رابعا : سعر الدينار الكويتى

 

استقر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى ،  مسجلا 58.72 للشراء ، و 59.05 جنيه للبيع ، بحسب بيانات البنك الأهلى.

 

 خامسا : سعر الريال السعودى اليوم

 

واصل سعر الريال السعودى ثباته مقابل الجنيه المصرى، بالغا 4.70 جنيه للشراء ، 4.73 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى.

 

الجنيه المصرى اليوم
الجنيه المصرى

 

وزارة الاستثمار: زيادة الاستثمارات الخاصة بـ 15.2% والكلية بـ53.1% فى 3 أشهر

 

أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى أن الربع الأول من العام المالى 2017 - 2018 شهد زيادة فى حجم الاستثمارات الخاصة بنسبة 15.2 % مقارنة بالربع الأول من العام المالى 2016 - 2017، لتصل إلى نحو 78.1 مليار جنيه،

 

كما شهدت الاستثمارات الكلية المنفذة ارتفاعا خلال الربع الأول من العام المالى 2017 - 2018 مقارنة بالعام المالى السابق بنسبة 53.1 % لتبلغ 150 مليار جنيه.

 

 

 

 


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