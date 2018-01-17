أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 17 - 1 -2018





كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 17-1-2018.



البورصة توقف التداول على 3 أسهم

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 3 شركات لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى شركة مستشفى كليوباترا، جنوب الوادى للأسمنت، مستشفى النزهة الدولى.



البورصة تربح 3.6 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوع بمشتريات الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 853.317 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة 1.4 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع، بصافى قيمة بلغت 117.7 مليون جنيه، 32.1 مليون جنيه، 7.6 مليون جنيه، 23.6 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيمة 6.3 مليون جنيه، 174.7 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 15198 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.36% عند مستوى 2714 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 14878 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 850 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.70% ليغلق عند مستوى 2019 نقطة، فيما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 533 نقطة.

وارتفعت أسهم 109 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 43 شركة، ولم تتغير 39 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- عبر المحيطات للسياحة بسعر إغلاق 0.08 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.29%

- مستشفى النزهة الدولى بسعر إغلاق 68.75 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.98%

- شركة مستشفى كليوباترا بسعر إغلاق 4.84 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.68%

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك بسعر إغلاق 7.41 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.41%

- جنوب الوادى للأسمنت بسعر إغلاق 5.55 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.11%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب البنك المصرى لتنمية الصادرات-1 بسعر إغلاق 0.53 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.17%

- بنك قطر الوطنى الأهلى بسعر إغلاق 44.68 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.92%

- النصر لصناعة المحولات - الماكو بسعر إغلاق 16.45 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.47%

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 9.08 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.92%

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 1.18 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.28%