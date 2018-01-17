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أبو مازن: 705 قرارات للأمم المتحدة للفلسطينيين لم ينفذ منها شىء

الأربعاء، 17 يناير 2018 11:29 ص
أبو مازن: 705 قرارات للأمم المتحدة للفلسطينيين لم ينفذ منها شىء أبو مازن


كتب ــ لؤى على ـ إسماعيل رفعت ــ تصوير ــ عمرو مصطفى
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قال الرئيس محمود عباس أبو مازن، رئيس السلطة الفلسطينية، إن القدس عاصمتنا الأبدية وأغلى على الأمة العربية من نفسها.

وأضاف أبو مازن في كلمته بمؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس، إن أهل فلسطين في رباط علي الحق لا يضرهم من خالفهم ومن عاداهم حتي يأتي نصر الله ويدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة

وذكر أن الرئيس الأمريكى ادعي زورا وبهتانا أن القدس عاصمة فلسطين فى تحد سافر للمسلمين والمسيحيين في أنحاء العالم

 

وكشف أن المجتمع الدولي عاجز علي تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة للشعب الفلسطينى وعددها 705 فى الجمعية العامة للأمم المتحدة و86 من مجلس الأمن، متسائلا، لماذا كل هذه القراءات إذن طالما أنها لم تنفذ؟.

وأشار إلى أن الله وعدنا أن نذهب لنصلى فى الأقصى جميعا، موجها الشكر للإمام الأكبر والأزهر الشريف وجمهوربة مصر العربية على دعمها للقضية الفلسطينية التي هى فى أمس الحاجة لهذه الجهود، بعد أن زاغت الأبصار وبلغت الحناجر وبلغ العداء أشده

 

 

 

 


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