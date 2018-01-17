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أبو مازن: فلسطين تتعرض لمؤامرة.. وقرار أمريكا بنقل سفارتها للقدس خطيئة

الأربعاء، 17 يناير 2018 11:23 ص
أبو مازن: فلسطين تتعرض لمؤامرة.. وقرار أمريكا بنقل سفارتها للقدس خطيئة أبو مازن


كتب ــ محمد شعلان
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قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، إن القدس عاصمة فلسطين الأبدية وبأمس الحاجة اليوم إلى نصرة ووحدة العرب ولا يضر أهل فلسطين من خذلهم حتى يأتيهم أمر الله ونصره، مؤكدا أن فلسطين تتعرض لمؤامرة تستهدف القدس بكل ما تمثله من مكانة دينية وإنسانية وتضرب بالقوانين والأعراف الدولية.

 

وأوضح الرئيس الفلسطينى، فى كلمته بمؤتمر نصرة القدس من الأزهر، أن الإعلان الأمريكى الأخير بنقل السفارة إلى القدس "خطيئة"، تزعم زورا أن القدس عاصمة إسرائيل فى حين أن الجمعية العامة للأمم المتحدة رفضت قرار ترامب واعتبرته لاغيا وليس له أثر قانونى.

 

وتابع: "بسبب عجز المجتمع الدولى لم يطبق أيا من 750 قرارا للأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية، وقرار ترامب يناقض حتى القرارات الامريكية منذ عام 1967 وحتى 2016 حول القدس"، مؤكدا أن أمريكا أخرجت نفسها من عملية السلام بهذا القرار ولا تصلح أن تكون وسيطا.


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