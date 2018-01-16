6 معلومات عن آليات رقابة وزارة الصحة على الألبان المستوردة





كتب وليد عبد السلام

تولى وزارة الصحة والسكان ألبان الأطفال المستوردة رقابة خاصة لتأمين وصول المنتج للأطفال بدون حدوث أى مشكلات صحية.

"اليوم السابع" يستعرض أهم المعلومات عن آليات الرقابة على الألبان المستوردة وطرق التأكد من سلامتها.

1- تركيبات لبن الأطفال تخضع لرقابة دورية

2- لا يتم الإفراج عن المنتجات إلا بعد أخذ عينات وتحليلها كيميائيا

3- يتم مطابقتها لشروط التسجيل عن طريق هيئة الرقابة على الصادرات

4- التأكد من سلامة العينات للمرة الثانية عن طريق معهد للتغذية

5- تحليلها ميكروبيولوجى للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية بالمعامل وزارة الصحة

6- متابعة طرق تخزين وحفظ وصرف الألبان للجمهور