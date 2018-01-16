video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 16 يناير 2018 11:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

5 شروط للحصول على تصريح مراقبة الانتخابات الرئاسية.. تعرف عليها

الثلاثاء، 16 يناير 2018 10:03 ص
5 شروط للحصول على تصريح مراقبة الانتخابات الرئاسية.. تعرف عليها صورة أرشيفية


كتبت: سمر سلامة
إضافة تعليق

مع اقتراب السباق الانتخابى الرئاسى، ينشر "اليوم السابع"، الشروط الواجب توافرها فى منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية، الراغبة فى متابعة الانتخابات الرئاسية، وذلك وفقا للقرار رقم 8 لسنة 2018 الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وهى كالآتى :

·       أن تكون ذات سمعة حسنة ومشهودا له بالحيدة والنزاهة.

·       أن تكون لها خبرة سابقة فى مجالات متابعة الانتخابات.

·       أن يكون مندوبو تلك المنظمات الراغبين في متابعة الانتخابات مقيدين فى قاعدة بيانات الناخبين.

·       أن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية.

·       أن يكون لها سمعة سابقة فى مجال متابعة الانتخابات.

 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، قد أعلنت الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية والمتضمن جميع المواعيد المتعلقة بالعملية الانتخابية بدءا من فتح باب الترشح، مرورا بدعوة الناخبين للاقتراع فى الداخل والخارج، وانتهاء بإعلان النتائج.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة أصدرت القرار، بعد الاطلاع على الدستور بتنظيم الانتخابات الرئاسية، فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث قرر أن الناخبين المقيدة أسماءهم بقاعدة بيانات الناخبين مدعون للإدلاء بأصواتهم بمقار اللجان الفرعية، وتجرى الانتخابات خارج مصر أيام الجمعة والسبت والاحد 16، 17، 18 مارس، وداخل مصر، أيام الاثنين، الثلاثاء، الاربعاء الموافقين 26، 27، 28 مارس.

وأضاف "لاشين" أنه فى حالة الإعادة سيتم إجراء الانتخابات خارج مصر أيام الخميس والجمعة والسبت 19، 20، 21 إبريل، وداخل مصر أيام الثلاثاء، والأربعاء، والخميس، الموافقين 24، 25، 26 إبريل، على أن يتم اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية فى 2 إبريل 2018 .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على عقوبة من يدلى بصوته مرتين فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الدعاية بالانتخابات الرئاسية.. تبدأمن تاريخ إعداد القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من الاقتراع.. و8 محظورات خلال الدعاية أبرزها الكتابة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة

تعرف على 3 شروط يجب على الإعلامى الالتزام بها خلال تغطية الانتخابات الرئاسية

ضياء رشوان: 22 يناير آخر موعد لتسجيل الراغبين فى تغطية الانتخابات الرئاسية

صور.. مكاتب الشهر العقارى "مفيش إجازة" فى يوم استثنائى.. الأهالى يحررون توكيلات الانتخابات الرئاسية.. والشبكات تتعطل وتعود بالغربية والأقصر.. وأهالى الشرقية والسويس يشكون بطء الإجراءات

اخبار مصر

الانتخابات الرئاسية

المجتمع المدنى

الرقابة



لا تفوتك
صفحة السيسى: إغلاق باب الأسئلة.. وإجابات الرئيس خلال مؤتمر "حكاية وطن"

صفحة السيسى: إغلاق باب الأسئلة.. وإجابات الرئيس خلال مؤتمر "حكاية وطن"

وزير التعليم لليوم السابع: احتفاظ طلاب الثانوية بالتابلت بعد انتهاء الدراسة

وزير التعليم لليوم السابع: احتفاظ طلاب الثانوية بالتابلت بعد انتهاء الدراسة

"الصحة" تبدأ وضع أول نظام إلكترونى لتقديم خدمات التأمين الصحى.. ربط 5000 وحدة بالمستشفيات المركزية.. إنشاء مركز اتصالات للتواصل مع المرضى.. خرائط صحية للتعرف على أولويات العلاج.. ومواجهة تزوير التقارير الطبية

"الصحة" تبدأ وضع أول نظام إلكترونى لتقديم خدمات التأمين الصحى.. ربط 5000 وحدة بالمستشفيات المركزية.. إنشاء مركز اتصالات للتواصل مع المرضى.. خرائط صحية للتعرف على أولويات العلاج.. ومواجهة تزوير التقارير الطبية

"البلح.. البلح.. البلح".. سيوة واحة نصف المليون نخلة.. تنتج 350 ألف طن من التمور سنويًا.. 10 مصانع تجفيف وتعبئة لغزو الأسواق المحلية والدولية.. والصعيدى والرطب والغزالى والفريحى والعزاوى أبرز الأصناف

"البلح.. البلح.. البلح".. سيوة واحة نصف المليون نخلة.. تنتج 350 ألف طن من التمور سنويًا.. 10 مصانع تجفيف وتعبئة لغزو الأسواق المحلية والدولية.. والصعيدى والرطب والغزالى والفريحى والعزاوى أبرز الأصناف

مدير مباحث العاصمة: 132 سيارة حديثة لتأمين القاهرة فى ذكرى 25 يناير

مدير مباحث العاصمة: 132 سيارة حديثة لتأمين القاهرة فى ذكرى 25 يناير

الأهلى يتسلح بالسوبر وثلاثية الزمالك أمام "صمود" الطلائع .. الليلة

الأهلى يتسلح بالسوبر وثلاثية الزمالك أمام "صمود" الطلائع .. الليلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة