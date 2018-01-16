5 شروط للحصول على تصريح مراقبة الانتخابات الرئاسية.. تعرف عليها





كتبت: سمر سلامة

مع اقتراب السباق الانتخابى الرئاسى، ينشر "اليوم السابع"، الشروط الواجب توافرها فى منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية، الراغبة فى متابعة الانتخابات الرئاسية، وذلك وفقا للقرار رقم 8 لسنة 2018 الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وهى كالآتى :

· أن تكون ذات سمعة حسنة ومشهودا له بالحيدة والنزاهة.

· أن تكون لها خبرة سابقة فى مجالات متابعة الانتخابات.

· أن يكون مندوبو تلك المنظمات الراغبين في متابعة الانتخابات مقيدين فى قاعدة بيانات الناخبين.

· أن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية.

· أن يكون لها سمعة سابقة فى مجال متابعة الانتخابات.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، قد أعلنت الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية والمتضمن جميع المواعيد المتعلقة بالعملية الانتخابية بدءا من فتح باب الترشح، مرورا بدعوة الناخبين للاقتراع فى الداخل والخارج، وانتهاء بإعلان النتائج.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة أصدرت القرار، بعد الاطلاع على الدستور بتنظيم الانتخابات الرئاسية، فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث قرر أن الناخبين المقيدة أسماءهم بقاعدة بيانات الناخبين مدعون للإدلاء بأصواتهم بمقار اللجان الفرعية، وتجرى الانتخابات خارج مصر أيام الجمعة والسبت والاحد 16، 17، 18 مارس، وداخل مصر، أيام الاثنين، الثلاثاء، الاربعاء الموافقين 26، 27، 28 مارس.

وأضاف "لاشين" أنه فى حالة الإعادة سيتم إجراء الانتخابات خارج مصر أيام الخميس والجمعة والسبت 19، 20، 21 إبريل، وداخل مصر أيام الثلاثاء، والأربعاء، والخميس، الموافقين 24، 25، 26 إبريل، على أن يتم اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية فى 2 إبريل 2018 .