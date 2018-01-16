35 مليون جينة قيمة تمويل 653 مشروع للشباب في مركز منيا القمح بالشرقية





الشرقية – إيمان مهنى

قال اللواء عصام جاد الله رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالشرقية، أن قيمة القروض التى تمت الموافقة عليها من المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" لأبناء المركز، بلغت 35 مليون و 956 ألف جنيه ،لتمويل عدد 653 مشروع، لتوفير 1340 فرصة عمل للمساهمة فى الحد من ظاهرة البطالة، وتحقيق حياه كريمة للمواطنين .

وأكد رئيس المركز، أنه تم وضع خطة لتنمية موارد المركز من خلال تعظيم الإيرادات من صندوق النظافة والخدمات لتدعيم المواد البترولية، وإصلاح المعدات ورفع كفاءة السيارات للإرتقاء بالحملة الميكانيكية، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالى المركز .

جاء ذلك، خلال اجتماع المتابعة الأسبوعى للجهاز التنفيذى لمحافظة الشرقية، و المنعقد فى مركز منيا القمح، حيث أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، أن الهدف من إجتماع المتابعة بكل مركز ومدينة، هو تحقيق التنسيق والتكامل بين جهات العمل المختلفة، لتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها بنطاق كل مركز ومدينة، لسرعة الإنتهاء منها لتدخل الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين .