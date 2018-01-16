27فبراير.. الحكم على بطلة "بص أمك" و5 من فريق العمل بتهمة التحريض على الفسق





كتب أحمد الجعفرى

حجزت محكمة جنح قسم الجيزة، برئاسة المستشار محمد إبراهيم، جلسات محاكمة "ليلى عامر" بطلة كليب "بص أمك"، وكلا من "سمير.أ" مخرج ومنتج الكليب، والفنان "مجدى.ع"، والذى ظهر خلال الكليب الذى أثار الجدل خلال الفترة الأخيرة؛ و4 آخرين من فريق عمل، فى اتهامهم بالتحريض على الفسق والفجور، وخدش الحياء العام، ونشر مقطع فيديو تضمن إيحاءات جنسية، للحكم بجلسة 27 فبراير المقبل.

كانت النيابة العام بجنوب الجيزة الكلية، أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة التحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام، لما تضمنه الفيديو المصور من إيحاءات جنسية، وقررت محاكمتها أمام محكمة جنح قسم الجيزة، على خلفية الاتهامات سالفة الذكر.

وذكر المحامى الموكل للدفاع عن المطربة "ليلى عامر، أن موكلته ليس له علاقة بالأمر، وانها كانت تنفذ تعليمات مخرج ومنتج الفيلم، وأن الاتهامات المسندة إليها تم تنفيدها قانونياً، من خلال الدفع بعدم جدية التحريات حول الواقعة، وانتفاء مبرارات حبس موكلته الاحتياطى، وبطلان إذن الضبط والتفتيش، وهو ما تقدم به أمام قاضى المعارضات أثناء نظر تجديد حبسها.