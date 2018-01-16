223 مليار جنيه إجمالى أصول بنك "QNB الأهلى" فى نهاية ديسمبر 2017





كتب - أحمد يعقوب

أعلن QNB الأهلي نتائج أعماله المستقلة و المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ديسمبر 2017 والتي أظهرت نموا مطردا في صافي أرباح البنك حيث بلغ صافى الأرباح البنك المستقلة 5,294 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 31% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي و بلغت صافى الأرباح المجمعة 5,525 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 31% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت إجمالي الأصول المجمعة 223.0 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2017، محققا زيادة بنسبة 17% مقارنة عن نهاية عام 2016، ومحفظة القروض والسلفيات (بعد خصم المخصص) 112.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2017 بنمو نسبته 22% عن نهاية عام 2016 وقد بلغت الحصة السوقية للبنك من إجمالي القروض 7.84% في سبتمبر 2017 (طبقا للبيانات المتاحة من البنك المركزي).

وبلغت نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة 17.32% من اجمالي التسهيلات في ديسمبر 2017 مقارنة بالنسبة المستهدفة والتي تصل الي 20% في 2019 طبقا لإرشادات البنك المركزي.

وبلغت نسبة القروض دون المستوى 2.22 % في نهاية ديسمبر 2017 بينما بلغت نسبه تغطية المخصص للقروض دون المستوى 203%. وبلغ معدل كفاية رأس المال مستوى 15.80% في ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية مع خلو المحفظة الاستثمارية للبنك من أي أصول خطرة وبلغت ودائع العملاء 184.9 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2017 بنسبة نمو 17% مقارنة بنهاية عام 2016 و قد بلغت الحصة السوقية للبنك من إجمالي الودائع 5.35% في سبتمبر 2017 (طبقا للبيانات المتاحة من البنك المركزي).

ويتمتع البنك بمعدل توظيف عالي للودائع حيث بلغت نسبه إجمالي القروض إلى الودائع 64% مقارنة ب 45% للقطاع المصرفي (في سبتمبر 2017 طبقا لأخر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري) في ظل التركيز على نمو العمليات المصرفية الأساسية مع الحفاظ على معدلات سيولة عالية في كافة العملات.

وتؤكد النتائج الايجابية للبنك كفاءة و مرونة السياسات والإجراءات التنفيذية التي ساعدت البنك على تطوير عملياته و تخطي الأزمات و التصدي للمنافسة القوية بالأسواق و الاستفادة من الفرص المتاحة بها من خلال شبكة فروعه التي ازدادت إلي 215 فرعا و التي تمثل تغطيه جغرافية ممتازة لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء علي مختلف المستويات.

ويواصل البنك دعمه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج متكامل لا يقتصر فقط على تقديم خدماته المصرفية المميزة، بل يمتد أيضا إلى توفير حلول متكاملة من خلال الشركات التابعة QNB AA لتأمينات الحياة و QNB AAللتأجير التمويلي و QNB AAللتخصيم بالإضافة إلي QNB AAلإدارة الأصول، وذلك عن طريق شبكه فروع البنك والتي يتواجد بها فريق من المتخصصين لخدمة هذه الشريحة الهامة من العملاء.