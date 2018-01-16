22 يناير.. أولى جلسات محاكمة المتهم فى واقعة كوبرى ستانلى





الإسكندرية – أسماء على بدر

حددت محكمة جنح الرمل بالإسكندرية جلسة 22 يناير الجارى لنظر أولى جلسات المتهم بالقتل الخطأ والإصابة الخطأ والقيادة تحت تأثير السكر وإتلاف الممتلكات العامة عن الواقعه المشهوره إعلاميا بواقعة كوبرى استانلى.

وكان المستشار مصطفى زكى، المحامي العام لنيابات شرق الكلية بالإسكندرية، قد قرر حبس الطالب المتسبب فى حادث ستانلى 15 يوماً على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بالقتل والإصابة الخطأ والقيادة برعونة والقيادة تحت تأثير المخدرات وتعاطي الكحول والإتلاف العمدى للمنشآت العامة.

كان قد تسبب الطالب "ايثاب و ج"، 19 سنة، طالب بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، ومقيم بالمنوفية، بالاصطدام بثلاثة أشخاص بأعلى كوبرى ستانلى، وأسفر عن سقوط محمد حسن شوقي، من أعلى الكوبرى بمياه البحر ووفاته والعثور على جثته بعد 7 أيام، وإصابة أشرف زين العابدين محمد، 22 سنه، طالب بكلية الحقوق، ومقيم بالاسكندرية، بكسور وكدمات متفرقة وتم نقلة للمستشفى الرئيسي الجامعي، ومحمد أحمد محمود الحوفي، 21 سنة، طالب بتجارة الاسكندرية، بإصابات سطحية.



