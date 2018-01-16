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الثلاثاء، 16 يناير 2018 02:41 م
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22 مليون طن مبيعات مستهدفة.. اعرف خطة شركتى مصر والتعاون للبترول 2018/ 2019

الثلاثاء، 16 يناير 2018 12:26 م
22 مليون طن مبيعات مستهدفة.. اعرف خطة شركتى مصر والتعاون للبترول 2018/ 2019 محطة وقود - أرشيفية


كتب أحمد أبو حجر
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فى إطار خطط العمل للعام المالى الجديد 2018/ 2019، التى يبدأ تنفيذها خلال الشهور المقبلة، وضعت شركتا مصر للبترول، والتعاون للبترول، خطتين تتضمنان المبيعات والأنشطة المستهدفة، أبرزها تحقيق مبيعات تقترب من 22 مليون طن للشركتين.

ويستعرض "اليوم السابع"، من واقع خطتى شركتى مصر للبترول والتعاون للبترول، التابعتين لقطاع البترول واللتين تعدان أكبر شركات تسويق المنتجات البترولية فى مصر، تفاصيل البرنامج العملى والتسويقى للشركتين فى العام 2018/ 2019، التى تأتى استجابة لتوجيهات المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بأهمية الاستمرار فى تطوير وتحديث منظومة نقل وتداول وتخزين المنتجات البترولية، باعتبارها من المحاور المهمة التى ساهمت بإيجابية فى الاستقرار الملحوظ الذى تشهده سوق المواد البترولية فى كل محافظات مصر.

 

خطة شركة مصر للبترول

تستهدف الشركة تحقيق مبيعات 10 ملايين طن خلال العام المالى الجديد 2018/ 2019.

تحقيق مبيعات وخدمات بقيمة 49.8 مليار جنيه لأول مرة فى تاريخ الشركة.

تخطط مصر للبترول لشراء 14 وحدة تموين طائرات، ووحدة بحرية لميناء بورسعيد لتموين السفن، واستكمال مطارى سفنكس والعاصمة الإدارية.

تخطط الشركة لتوريد طلمبات إطفاء لمستودعات الأقصر وسوهاج، وتحديث أسطول الشركة بالكامل وتزويده بأجهزة  GPS.

تستهدف الشركة مواصلة أداء دورها فى تسويق المنتجات البترولية الرئيسية والزيوت المعدنية والشحوم ووقود الطائرات والسفن والمنتجات الكيماوية.

نجحت الشركة فى نهاية النصف الأول من العام المالى الجارى فى التشغيل المبدئى لأحدث مستودع لتخزين وتداول وشحن المنتجات البترولية بمنطقة بدر.

 

خطة شركة التعاون للبترول

تخطط الشركة لتحقيق مبيعات من المنتجات البترولية الرئيسية فى العام بـ11.8 مليون طن.

تستهدف الشركة تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة تشمل إحلال وتجديد السيارات الصهريجية ودعمها بـ24 سيارة جديدة، ومستودعات تخزين، إضافة إلى تطوير وإنشاء محطات جديدة لتموين وخدمة السيارات، ومشروعات للأمن الصناعى وحماية البيئة.

تدرس الشركة المناطق الصناعية وشبكات الطرق بمنطقة المثلث الذهبى، بالتعاون مع هيئة الطرق والكبارى، لتحديد الاحتياجات الفعلية من المواد البترولية والزيوت، إذ تمتلك 8 محطات تخدم مشروع المثلث الذهبى.

فى مجال السلامة والصحة المهنية تنفذ الشركة تدريبا عمليا بكل المواقع، لرفع الوعى بالسلامة والصحة المهنية، وتأمين تفريغ وشحن المنتجات بالمحطات بطريقة آمنة.

محطة وقود

محطة وقود


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