200 مليون دولار لخطة التوسع والتطوير فى مطار بيروت





بيروت - رويترز

قال مكتب رئيس الوزراء اللبنانى، سعد الحريرى، فى بيان اليوم الثلاثاء، إن لبنان يدرس خطة لتوسعة المطار الدولى فى بيروت بتكلفة نحو 200 مليون دولار.

وذكر البيان أن الخطة ستزيد الطاقة الاستيعابية للمطار الدولى الوحيد فى البلاد إلى نحو عشرة ملايين مسافر سنويا من حوالى ستة ملايين سنويا فى الوقت الحالي.

وأضاف أن التوسعة ستشمل إعادة النظر والتصميم الداخلى والخارجى لمبنى الركاب الحالى فى المطار، واستحداث جناح جديد للركاب من خلال استخدام مبنى الجمارك القديم وهنغار الشحن الملاصق له، وهما الآن خارج الخدمة حاليا.

ولم يذكر البيان إطارا زمنيا للخطة، وتدرس الحكومة أيضا خطة أطول أمدا لإعادة بناء المطار للوصول إلى طاقة استيعابية قدرها 20 مليون مسافر سنويا.

وفى عام 2016، وافقت الحكومة على تمويل لمعدات جديدة لتأمين المطار، الذى أثارت فيه ثغرات أمنية بعض المخاوف.