13 مارس.. الحكم على جابر عصفور وآخرين فى اتهامهم بإهانة القضاء

13 مارس.. الحكم على جابر عصفور وآخرين فى اتهامهم بإهانة القضاءالثلاثاء، 16 يناير 2018 04:25 م
وزير الثقافة الأسبق جابر عصفور
كتب محمود نصر
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قررت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، حجز محاكمة وزير الثقافة الأسبق جابر عصفور، و3 صحفيين، ورئيس تحرير تنفيذى لجريدة، بتهمة سب وإهانة السلطة القضائية، للحكم بجلسة 13 مارس المقبل.
ونسبت النيابة العامة فى القضية رقم 9836 لسنة 2016، جنح قصر النيل، المقيدة برقم 7 لسنة 2016، للمتهمين، تهمة إهانة وسب السلطة القضائية علنا، بوصف مرافعة النيابة فى قضية بأنها "أشد تطرفا من تنظيم داعش الإرهابى"، وكان ذلك خلال نشر مضمون كلمة ألقاها "جابر عصفور" فى مؤتمر الحماية القانونية لحرية الفكر والتعبير تحت عنوان "خطاب النيابة العامة أكثر تطرفا من داعش".
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