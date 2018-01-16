10 معلومات عن تخصيص الأراضى المجانية بالصعيد.. أبرزها طرح 2 مليون متر





كتب – إسلام سعيد

مر 14 شهرًا على قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، والتى صدرت فى 2 نوفمبر 2016، قبل ساعات من قرار تحرير سعر الصرف، واشتملت على 16 تكليفًا من الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال ترأسه للاجتماع، يقدم "اليوم السابع".



وأهم 10 معلومات عن تنفيذ القرار الخاص بطرح الأرض المجانية للمستثمرين فى الصعيد كالتالى:

- طرح 2 مليون متر أرض مجانية للمستثمرين فى محافظات الصعيد.

- 566 مشروعًا استفاد من الأراضى المجانية تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار.

- 6.8 مليار جنيه استثمارات متوقعة نتيجة طرح الأرض المجانية.

- المشروعات تتيح 13 ألف وظيفة مباشرة لأبناء الصعيد.

- الأراضى المخصصة بالمجان كانت فى 8 محافظات بالصعيد.

- محافظة المنيا الأكثر استفادة من الأراضى المجانية بـ 162 قطعة.

- الوادى الجديد الأقل بـ 19 قطعة أرض فقط.

- 86 قطعة أرض بالمجان لمستثمرى سوهاج و81 لمحافظة قنا.

- طروحات للأراضى بالمجان فى 2018 لم تحدد مساحتها بعد.

- 7 مجمعات صناعية فى محافظات أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف خلال النصف الأول من 2018.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، ترأس الثلاثاء 2 نوفمبر 2016، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بكامل تشكيله، والذى يضم كلاً من: رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع، والداخلية، والتجارة والصناعة، والعدل، والاستثمار، بالإضافة إلى رؤساء المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الادارية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واتحاد الصناعات المصرية، واتحاد جمعيات المستثمرين، فضلاً عن مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمرانى، ومستشار الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للاستثمار.

ونتج عن هذا الاجتماع التاريخى 16 قرارا أهمها: اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصالح الضريبى بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومد قرار تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط فى البورصة لمدة ثلاث سنوات، ومنح تراخيص صناعية مؤقتة لمدة عام، طرح أراضى العاصمة الإدارية والمدن الجديدة فى شرق بورسعيد والعلمين والجلالة والإسماعيلية الجديدة بنسبة خصم 25 % عن التسعير المحدد لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الطرح، إنشاء مجلس قومى للمدفوعات لخفض استخدام النقد خارج البنوك، وطرح الأراضى بالمجان للمستثمرين فى الصعيد.