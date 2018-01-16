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​محافظ الغربية يحضر افتتاح نادى قضاة طنطا بعد تطويره

الثلاثاء، 16 يناير 2018 12:00 ص
​محافظ الغربية يحضر افتتاح نادى قضاة طنطا بعد تطويره جانب من افتتاح النادى


الغربية – عادل ضرة
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حضر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية مقر نادى القضاة وفرع البنك الأهلى بطنطا بعد تطويرهما، وكان فى استقباله المستشار حسن الغزيرى رئيس مجلس إدارة نادى قضاة طنطا.

كما حضر الافتتاح كوكبة من القيادات القضائية والأمنية، حيث حضر المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق والمستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمستشار محمد عزمى البكرى رئيس محكمة الاستئناف والمستشار أحمد فؤاد الشافعى رئيس نادى قضاة المحلة الكبرى والمستشار محمد قاسم رئيس المحكمة الابتدائية بطنطا، كما حضر الافتتاح اللواء وائل غريب رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالغربية والعميد إيهاب سويد نائباً عن مدير فرع الأمن الوطنى بالغربية.

وتفقد المحافظ التطويرات التى حدثت فى النادى والتى تضم وحدة مرور ومكتب تراخيص ومكتب توثيق للشهر العقارى ومكتبة قانونية تضم الكثير من الموسوعات القانونية لخدمة أعضاء النادى وقيادات الشرطة والقوات المسلحة، وأثنى المحافظ على التطويرات والتجديدات التى حدثت فى النادى وما يقدمه من خدمات لأعضاء النادى والهيئات القضائية.

رافق محافظ الغربية اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية والمهندس فتحى عبد الغنى السكرتير العام المساعد للمحافظة.

 


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