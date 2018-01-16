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ولى العهد السعودى للرئيس اليمنى: المملكة تدعم القيادة الشرعية

الثلاثاء، 16 يناير 2018 08:36 م
ولى العهد السعودى للرئيس اليمنى: المملكة تدعم القيادة الشرعية الملك سلمان والرئيس اليمنى


إيمان حنا
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أجرى الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، مساء الْيَوْم اتصالا هاتفيا بولى العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، تناولا خلاله عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها ما يتصل بتطورات الأوضاع على الساحة اليمنية بجوانبها ومجالاتها المختلفة.

 

ووضع الرئيس اليمنى،  ولى العهد أمام التحديات الاقتصادية الراهنة التى يواجها اليمن وأيضا تطرق الاتصال إلى مواقف المملكة الداعمة لليمن فى مختلف المواقف والظروف والتأكيد على مواصلة هذا الدعم والمواقف الأخوية والعلاقات المتينة التى تجمعها المصير الواحد والهدف المشترك للبلدين والشعبين الشقيقين .

 

الملك سلمان والرئيس عبد ربه
الملك سلمان والرئيس عبد ربه

 

كما جدد ولى العهد دعم ووقوف المملكة الدائم بجانب اليمن وقيادته الشرعية ممثلة فى الرئيس عبد ربه منصور هادى لتجاوز تحدياته والانتصار لخياراته والخروج به الى بر الأمن.

 

كما أكد دعم السعودية للحكومة اليمنية وللشعب اليمنى حتى يتجاوز التحديات الراهنة فى كل المجالات الخدمية والاقتصادية والانطلاق تجاه المستقبل المنشود .


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