وكيل تعليم كفر الشيخ: الماعز دخلت المدرسة بين الفترتين والتحقيق مع المتسببين

قال صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه فوجئ باتصال هاتفى من مصطفى مرعى مدير إدارة دسوق التعليمية، بأنه لاحظ وجود ماعز بالمدرسة الثانوية التجارية بدسوق، ترعى على حشائش المدرسة دون اهتمام من مدير المدرسة، أو العاملين، وأثناء تفقده للجان الشهادة الإعدادية لمدرسة اللغات المجاورة للمدرسة الثانوية التجارية، فوجئ بالماعز من شرفة مدرسة اللغات فتوجه للمدرسة.

وأضاف وكيل الوزارة للـ "اليوم السابع" أنه طالب بإلغاء تكليف مدير المدرسة ونقله للإدارة التعليمية بدسوق وإجراء تحقيق فورى، ومعرفة من المتسبب في دخول الماعز المدرسة .

وقال مصطفى مرعى مدير إدارة دسوق التعليمية،إن الماعز دخلت بين فترتى الامتحان، وكانت البوابة مفتوحه، مؤكداً أنه سبق وأن شدد من خلال تعليمات وكيل الوزارة لمديرى المدارس بغلق أبواب المدارس بمجرد بدء الامتحان، ولا تفتح إلا بعد نهاية فترات الامتحانات يوميا .

وأضاف أن التحقيقات ستوضح كيفية دخول الماعز دون أن يمنعها أحد من الدخولها إلى فناء المدرسة.