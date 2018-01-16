وزير النقل: عملت بخط سكة حديد الخارجة عام 94 وتعرضت للموت وحزين على سرقته





الوادى الجديد - ماهر أبو نور

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إنه عمل فى مشروع خط سكة حديد الخارجة الأقصر بمحافظة الوادى الجديد وكاد أن يتعرض للموت فى أثناء العمل بالمشروع.

وأبدى الوزير حزنه خلال جولته بالودى الجديد على ما تعرض له الخط من تدمير وسرقة، وما بعدها وهو ما كلف الدولة مليارات الجنيهات وتسبب فى توقفه بالكامل مؤكدا على أن الوزارة تتبنى إعادة تشغيل هذا الخط مرة أخرى خلال 3 سنوات بتكلفة تصل إلى حوالى 350 مليون دولار وذلك لخدمة نقل حوالى 10 مليون طن فوسفات يتم إنتاجها سنويا من مشروع فوسفات مصر.

واضاف عرفات، خلال جولته بالوادى الجديد، أنه سيتم أيضا تنفيذ مشروع الطريق الدائرى لمدينة الداخلة شرق العوينات بطول 35 كيلو متر وكذلك اصلاح المناطق التى تعرضت للتدمير بسبب الضغط الشديد عليها على طريق الداخلة الخارجة والخارجة أسيوط وتشكيل لجنة لحل مشكلة منطقة النقب والمنحنيات الخطرة على هذا الطريق.