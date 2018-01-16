وزير الرى بعد اجتماعه مع رئيس الزمالك: الحفاظ على النيل مهمتنا

أكد محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى أن الوزارة مهمتها الحفاظ على النيل والموارد المائية بمختلف القطاعات بالدولة .

وأوضح عبدالعاطى فى تصريحاته على هامش اجتماعه مع مرتضى منصور رئيس الزمالك لتوضيح أزمة نادى مرسى النهر بالنادى أن الزمالك من أكثر الهيئات التى تلتزم بتطبيق القوانين .

وأضاف “القانون لا يفرق بين أحد ويتم تطبيقه على الجميع والزمالك سبق وأن أزال المخالفات التى تم تقديمها من جانب الوزارة وهو دائما ما يقدم المثل والقدوم بالالتزام بالقوانين”.

وكان منصور قد وعد بعودة النادى النهرى كأفضل مما كان مشددا على أن الأزمة لم تكن مع وزارة الرى ولكن مع محافظة الجيزة وحى العجوزة .