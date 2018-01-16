وزير التنمية المحلية: المحافظون يتسلمون 3 ملفات هامة نهاية يناير

وزير التنمية المحلية: المحافظون يتسلمون 3 ملفات هامة نهاية ينايرالثلاثاء، 16 يناير 2018 12:16 م
اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية
كتب: هبة حسام – سيد الخلفاوى
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قال اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، إن نهاية شهر يناير الجارى، سيشهد تسليم 3 ملفات للمحافظين عن أحوال كل محافظة، وذلك من خلال البيانات التى رصدها التعداد السكانى لمصر لعام 2017.
وأوضح الجندى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الـ3 ملفات التى سيتم تسليمها، عبارة عن ملف حول وضع السكان، والثانى عن المبانى، والثالث عن المنشآت بكل محافظة، لافتاً إلى أنه جار إعداد هذه الملفات لكل محافظة على حدى استعداداً لتسليمها للمحافظين نهاية الشهر.
كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، نظم أمس الإثنين حفل تكريم للواء أبو بكر الجندى، بمناسبة تعيينه وزيراً للتنمية المحلية فى التعديل الوزارى بحكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والذى شمل 4 حقائب وزارية من بينها وزارة التنمية المحلية.
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