وزير التموين: 16 فبراير الانتهاء من عراقيل البطاقة الذكية التموينية

وزير التموين: 16 فبراير الانتهاء من عراقيل البطاقة الذكية التموينيةالثلاثاء، 16 يناير 2018 02:44 م
وزير التموين
السويس- سيد نون
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قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين، إنه يعد الجميع يوم 16 فبراير القادم، سيتم الإنتهاء من جميع العراقيل والمشاكل، التى تواجه المواطنين فى استخراج البطاقات التموينية الذكية.
وأكد وزير التموين، خلال زيارته لمحافظة السويس، أنه كان يوجد مشاكل تواجه المواطنين فى السابق خلال استخراج بدل تالف للبطاقات الذكية وغيرها من المشاكل، وكان يجب الاعتراف بالمشكلة حتى يتم إنهائها.
وأشار المصيلحى إلى أننا قمنا بتغيير نظام العمل بأن يكون المكتب ثم المديرية، ثم الوزارة بقاعدة البيانات، ويتم ذلك خلال خمس أيام عمل، ثم يتم مراجعه الطلب المقدم خلال خمس أيام عن طريق الإنتاج الحربى، والرقابة الإدارية، ثم يتم الطبع خلال خمس أيام.
واكد المصيلحى، أنه خلال 15 يوم فقط بعد قبول الطلب، يتم الحصول علي البطاقة، ويكون من حق المواطن استخدامها فى الحصول علي السلع التموينية.
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