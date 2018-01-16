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الثلاثاء، 16 يناير 2018 04:09 م
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وزير التموين: وجود السعر على المنتج يكشف المخالفين والمتلاعبين بصحة المواطنين

الثلاثاء، 16 يناير 2018 03:27 م
وزير التموين: وجود السعر على المنتج يكشف المخالفين والمتلاعبين بصحة المواطنين وزير التموين خلال الجولة


السويس سيد نون
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قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين، إنه من أهم الحقوق هى حقوق المستهلك لأنه الأساس، وأنا سعيد من الانتهاء من قانون حماية المستهلك الذى يعالج القصور القديمة فى قانون حماية المستهلك القديم.

وأكد وزير التموين خلال افتتاح مقر جهاز حماية المستهلك بالسويس، أن وجود السعر على المنتج هو ضمان لحرية المواطن وسلامته، لأن الهدف هو حماية المواطن لأن المنظمين عندما يظهروا بشكل واضح فإن المخالفين سينكشفون وسيظهر لنا من يقوم بالتلاعب بصحة المواطنين ويقوم بصناعة منتجات رديئة، وان قرار 330 الذى أصدرته بوضع السعر على المنتج يهدف إلى وجود تجارة داخلية منظمة.

وأشار على المصيلحى، إلى أنه لن يسمح بوجود مخالفين للقانون وسيحاسب كل من يحاول الاضرار بالمواطنين ويتهرب من تنفيذ القانون، مشيدًا بما تشهده محافظة السويس من تطور فى العديد من المجالات داخل المحافظة، مؤكدا انه يتمنى أن تحظوا جميع المحافظات ما تقوم به محافظة السويس.

وتفقد وزير التموين، واللواء أحمد حامد محافظ السويس، أرض بمنطقة كورنيش السويس الجديد على مساحة 14 فدان كمقترح لإنشاء العديد من المشروعات الاستثمارية.

وشرح محافظ السويس، لوزير التموين، المقترح التى وضعته المحافظة لاستغلال منطقة غرب وشرق كورنيش السويس.

وقال محافظ السويس، إن المقترح يضم انشاء مول تجارى وفندق سياحى منطقة ترفيهية، لافتا انها ستطرح كفرص استثمار بالمنطقة، مؤكدًا أن المشروع سيوفر فرص عمل لشباب المحافظة، وهذا هو الهدف الأول من المشروع.


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