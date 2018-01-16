وزير التعليم لليوم السابع: احتفاظ طلاب الثانوية بالتابلت بعد انتهاء الدراسة





كتب محمود طه حسين

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لـ" اليوم السابع"، إن الطالب فى منظومة التابلت الجديدة المقرر توزيعها على الصف الأول الثانوى لن يسلم الجهاز إلى الوزارة بعد انتهاء المرحلة الثانوية وسيحتفظ به لنفسه.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى،: "الطالب مش هيرجع جهاز التابلت مرة أخرى بعد انتهاء فترة دراسته بالمرحلة الثانوية"، مؤكدا أن الوزارة حريصة على هذا الأمر فى منظومة التعليم الجديدة ولن تتكرر تجربة الماضى المتعلقة بالتابلت.

كانت الأيام الماضية، شهدت تساؤلات عدة من قبل أولياء الأمور بعد تعرض طلاب للحبس بسبب عدم رد جهاز التابلت والذى سبق أن تسلموه من الوزارة خلال السنوات الماضية، حيث أعرب أولياء الأمور عن تخوفهم من تكرار الأمر فى المنظومة الجديدة للتابلت والتى ترغب الوزارة فى تطبيقها خلال الفترة المقبلة.

كانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت أن التابلت فى المنظومة الجديدة سيتم توزيعه على الطلاب بشكل مجانى دون تحمل الطالب أى تكلفة، كما أن هناك تنسيقا مع عدة جهات فى الدولة لتصنيع تابلت مصرى غير مستورد من الخارج.