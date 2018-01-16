وزير التعليم لليوم السابع: احتفاظ طلاب الثانوية بالتابلت بعد انتهاء الدراسة

وزير التعليم لليوم السابع: احتفاظ طلاب الثانوية بالتابلت بعد انتهاء الدراسةالثلاثاء، 16 يناير 2018 09:00 ص
كتب محمود طه حسين
قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لـ" اليوم السابع"، إن الطالب فى منظومة التابلت الجديدة المقرر توزيعها على الصف الأول الثانوى لن يسلم الجهاز إلى الوزارة بعد انتهاء المرحلة الثانوية وسيحتفظ به لنفسه.
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى،: "الطالب مش هيرجع جهاز التابلت مرة أخرى بعد انتهاء فترة دراسته بالمرحلة الثانوية"، مؤكدا أن الوزارة حريصة على هذا الأمر فى منظومة التعليم الجديدة ولن تتكرر تجربة الماضى المتعلقة بالتابلت.
كانت الأيام الماضية، شهدت تساؤلات عدة من قبل أولياء الأمور بعد تعرض طلاب للحبس بسبب عدم رد جهاز التابلت والذى سبق أن تسلموه من الوزارة خلال السنوات الماضية، حيث أعرب أولياء الأمور عن تخوفهم من تكرار الأمر فى المنظومة الجديدة للتابلت والتى ترغب الوزارة فى تطبيقها خلال الفترة المقبلة.
كانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت أن التابلت فى المنظومة الجديدة سيتم توزيعه على الطلاب بشكل مجانى دون تحمل الطالب أى تكلفة، كما أن هناك تنسيقا مع عدة جهات فى الدولة لتصنيع تابلت مصرى غير مستورد من الخارج.
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عدد الردود 0
بواسطة:
اشرف سلامة
قرار غير منطقى - القادر يدفع تكلفته
لماذا يتم توزيعه مجانى علما بأن شريحة كبيرة من هؤلاء الطلاب من الاسر الميسورة التى تستطيع دفع قيمة التابلت ، يمكن مثلا خصم جزء من سعره للمدارس فى المناطق المتوسطة وخصم سعره بالكامل من المدارس فى المناطق الفقيرة ، على ان يدفع سعره كاملا لطلبة المدارس فى المناطق المرفهة ، فمن غير المنطقى ان طلاب مناطق مثل الزمالك وجاردن سيتى ومصر الجديدة غير قادرين على دفع التكلفة ، البلد تحتاج توفير كل جنيه ممكن توفيره