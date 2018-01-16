وزير الأوقاف يقرر معاينة مسجدين بشمال سيناء لإحلالهما وتجديدهما





شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلن النائب إبراهيم أبوشعيرة، عضو مجلس النواب عن دائرة الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء، أن وزير الأوقاف وافق على إرسال لجنة من الأوقاف لمعاينة المسجد الكبير فى مدينة الشيخ زويد ومسجد القواسمه، تمهيدا لإحلال وتجديد المسجدين.

وقال أبوشعيرة، إن موافقة وزير الأوقاف جاءت خلال لقاء له اليوم بالوزير، فى مقر وزارة الأوقاف وخلاله تم الحصول على موافقة الأوقاف على فرش مساجد، الكوثر والحمايدة والقواسمة.