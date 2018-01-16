وزيرة الهجرة تبحث مع علماء "مصر تستطيع" الاستفادة من ‏وكالة الفضاء ‏المصرية

وزيرة الهجرة تبحث مع علماء "مصر تستطيع" الاستفادة من وكالة الفضاء المصريةالثلاثاء، 16 يناير 2018 12:19 م
كتب محمود راغب
التقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور المهندس محمد محمود محمد إبراهيم المتخصص فى هندسة حاسبات ونظم الأقمار الصناعية وطرق تشخيص الأعطال باستخدام الذكاء الاصطناعى، باليابان، فى إطار متابعة تنفيذ توصيات مصر تستطيع، ولمتابعة مشاركته فى إنشاء وكالة الفضاء المصرية التى تم الموافقة على القانون الخاص بها مؤخرا من قبل البرلمان، كونها أحد توصيات مؤتمر "مصر تستطيع".
يأتى هذا اللقاء فى إطار قيام وزارة الهجرة بدورها فى ربط علماء وخبراء مصر بالخارج ببلدهم الأم لتحقيق كل تقدم ورقى، وستسعى بكل إمكانياتها البشرية والمادية لتكون حلقة الوصل بين المصريين لتحقيق أهداف وخطط التنمية المصرية.
واستهلت مكرم حديثها بتهنئة الشعب المصرى والدكتور المهندس محمد محمود محمد إبراهيم، بمناسبة التصديق على قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية بالجلسة العامة لمجلس النواب المصرى، الحلم الذى رأى النور بعد أكثر من أربعين عاماً من التخطيط له، ليعد ذلك بمثابة التتويج لمراحل عمل معقدة ومتداخلة من مختلف جهات الدولة وأجهزتها للتأكد من جاهزية الدولة المصرية للإقدام على اتخاذ هذا القرار.
وأكدت مكرم حرص الوزارة على توطيد أواصر الصلة والتعاون مع العلماء المصريين بالخارج ودعوتهم واستضافتهم وفتح قنوات التواصل معهم لعرض رؤياهم على أعلى مستويات الدولة التنفيذية بل علي سيادة رئيس الجمهورية شخصياً، مضيفة أن هذا القرار يأتى تتويجا بدعم وطنى من أجهزة الدولة ووزراتها المعنية ونتاج للجهد المبذول من قبل العلماء والخبراء المصريين بالداخل والخارج لإنشاء الوكالة.
وطالب الدكتور محمد محمود إبراهيم في تقرير خاص عن الوكالة، بضرورة إنشائها على نموذج الشركات المتخصصة في أنظمة الأقمار الصناعية، وقدمه للجهات المتخصصة بالدولة منذ أكثر من عشر سنوات ليتحقق ذلك ويتم إقراره كفقرة واضحة فى قانون إنشاء الوكالة.
وقال الخبير المصرى باليابان إنه قدم خلال مشاركته بمؤتمر مصر ستطيع بعلمائها الذى عقد بالغردقة في ديسمبر 2016، فكرة المشروع، وأكد أن لقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ضمن وفد من الخبراء والعلماء المصريين بالخارج المشاركين بمؤتمر مصر تستطيع، كانت نقطة تحول هامة بالمشروع لحثهم على السعى لتنفيذ توصياتهم وليس فقط الاكتفاء بحديث نظرى، وكانت كلماته بمثابة إشارة بدء العمل والتنسيق مع الأجهزة المعنية لدعم إنشاء الوكالة.
وعبرت وزيرة الهجرة عن فخرها بتوالى ثمار مؤتمر مصر تستطيع الذى نظمته الوزارة فى الرابع عشر والخامس عشر من شهر ديسمبر علم 2016، حيث تم استضافة 31 خبيراً وعالماً مصرياً فى مختلف التخصصات، حيث تم انتقائهم بدقة وطرحت عليهم مشكلات محددة للمساهمة فى إبداء رؤاهم لحلها.
وأضاف الدكتور محمد محمود إبراهيم، أنه التقى مع جهات مصرية مسئولة رفيعة المستوى لتوضيح رؤية إنشاء الوكالة وتم استضافته فى عدة برامج لتقديم التمهيد العلمى لها، وقدم دراسة عن الفرص والتحديات والاستراتيجيات المقترح اتباعها عند إنشاء الوكالة لتحقيق العائد العلمي والاقتصادي المتوقع لها، كما تم رفع التقرير للسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعرضه على رئاسة الجمهورية وكذا دراسته باستفاضة من قبل الجهات المعنية.
وكان السبب وراء دعوة الدكتور محمد محمود محمد إبراهيم، للمشاركة بالمؤتمر كونه واحد ممن أرسلتهم مصر لجمهورية أوكرانيا لتلقي التعليم فى وكالة الفضاء الأوكرانية منذ مرحلة التصميم وحتى إطلاق القمر من قاعدة بيكانور بكازاخستان وقد عاصر نشأة برنامج الفضاء واستمر في دعمه حتى بعد سفره لليابان.
والجدير بالذكر أن كلمة الدكتور محمد محمود ابراهيم التى ألقاها في المؤتمر كانت بشأن ضرورة إنشاء وكالة الفضاء المصرية والبدء فى إنشاء أول شركة مصرية متخصصة فى الحاسبات المدمجة لخدمة قطاع الفضاء والإلكترونيات الصناعية على حدٍ سواء، مما سيسهم فى جلب دخل مرتفع لمصر فى صناعة تقدر بـ 3,8 تريليون دولار بحلول 2020، ثم كانت الخطوة الأهم بإعلان توصيات المؤتمر وجاءت التوصية الثانية مباشرةً لدعم إنشاء وكالة الفضاء المصرية وتوطيد التعاون بين العلماء المصريين فى الداخل والخارج.
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