وزيرة الهجرة تبحث مع علماء "مصر تستطيع" الاستفادة من ‏وكالة الفضاء ‏المصرية





كتب محمود راغب

التقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون ‏المصريين ‏بالخارج، الدكتور المهندس محمد محمود محمد إبراهيم ‏المتخصص فى ‏هندسة ‏حاسبات ونظم الأقمار الصناعية ‏وطرق تشخيص ‏الأعطال ‏باستخدام الذكاء الاصطناعى، ‏باليابان، فى إطار متابعة تنفيذ ‏توصيات مصر تستطيع، ولمتابعة مشاركته فى إنشاء وكالة الفضاء ‏المصرية التى تم الموافقة على القانون الخاص بها مؤخرا من قبل ‏البرلمان، كونها أحد توصيات مؤتمر "مصر تستطيع".‏

يأتى هذا اللقاء فى إطار قيام وزارة الهجرة بدورها فى ربط علماء ‏وخبراء مصر ‏بالخارج ببلدهم الأم لتحقيق كل تقدم ورقى، وستسعى ‏بكل ‏إمكانياتها البشرية والمادية لتكون حلقة الوصل بين ‏المصريين ‏لتحقيق أهداف وخطط التنمية المصرية. ‏

واستهلت مكرم حديثها بتهنئة الشعب المصرى ‏والدكتور المهندس محمد ‏محمود محمد إبراهيم، بمناسبة التصديق ‏على قانون إنشاء‎ ‎وكالة الفضاء ‏المصرية بالجلسة العامة ‏لمجلس النواب المصرى، ‏الحلم الذى ‏رأى النور بعد ‏أكثر من أربعين عاماً من التخطيط ‏له، ليعد ذلك بمثابة ‏التتويج ‏لمراحل ‏عمل معقدة ومتداخلة من مختلف جهات ‏الدولة ‏وأجهزتها ‏للتأكد من جاهزية الدولة المصرية للإقدام على ‏اتخاذ ‏هذا ‏القرار.‏

وأكدت مكرم حرص الوزارة على توطيد ‏أواصر ‏الصلة والتعاون مع ‏العلماء المصريين بالخارج ‏ودعوتهم ‏واستضافتهم وفتح قنوات ‏التواصل معهم لعرض ‏رؤياهم على ‏أعلى مستويات الدولة التنفيذية ‏بل علي سيادة ‏رئيس ‏الجمهورية شخصياً‎، ‏مضيفة أن هذا القرار يأتى ‏تتويجا بدعم وطنى من أجهزة الدولة ووزراتها المعنية ونتاج للجهد ‏المبذول من قبل العلماء ‏والخبراء المصريين ‏بالداخل والخارج لإنشاء ‏الوكالة.‏

وطالب الدكتور محمد ‏محمود إبراهيم في تقرير خاص عن الوكالة، ‏بضرورة إنشائها على ‏نموذج ‏الشركات المتخصصة في أنظمة ‏الأقمار الصناعية، وقدمه ‏للجهات المتخصصة ‏بالدولة منذ أكثر من ‏عشر سنوات ليتحقق ‏ذلك ويتم إقراره ‏كفقرة واضحة فى قانون إنشاء ‏الوكالة‎.‎

وقال الخبير المصرى باليابان إنه قدم خلال مشاركته بمؤتمر مصر ‏ستطيع بعلمائها الذى عقد بالغردقة في ديسمبر 2016، فكرة ‏المشروع، وأكد أن لقاءه الرئيس عبد الفتاح ‏السيسى رئيس الجمهورية ‏ضمن وفد من الخبراء والعلماء المصريين ‏بالخارج المشاركين ‏بمؤتمر مصر تستطيع، كانت نقطة تحول هامة بالمشروع لحثهم على ‏السعى لتنفيذ توصياتهم وليس فقط الاكتفاء بحديث نظرى، وكانت ‏كلماته بمثابة إشارة بدء العمل والتنسيق مع الأجهزة المعنية لدعم ‏إنشاء الوكالة. ‏

‏ وعبرت وزيرة الهجرة عن فخرها بتوالى ثمار مؤتمر مصر تستطيع ‏الذى ‏نظمته الوزارة فى الرابع عشر والخامس عشر من شهر ‏ديسمبر ‏علم 2016، حيث تم استضافة 31 خبيراً ‏وعالماً مصرياً فى مختلف ‏التخصصات، حيث تم انتقائهم بدقة ‏وطرحت عليهم مشكلات محددة ‏للمساهمة فى إبداء رؤاهم ‏لحلها.‏

وأضاف الدكتور محمد محمود إبراهيم، أنه التقى مع جهات مصرية ‏مسئولة رفيعة المستوى ‏لتوضيح رؤية إنشاء الوكالة وتم استضافته ‏فى عدة برامج ‏لتقديم التمهيد العلمى لها، وقدم دراسة عن ‏الفرص ‏والتحديات والاستراتيجيات المقترح اتباعها عند إنشاء ‏الوكالة لتحقيق ‏العائد العلمي والاقتصادي المتوقع لها، كما تم ‏رفع التقرير للسيد ‏وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعرضه على رئاسة ‏الجمهورية ‏وكذا دراسته باستفاضة من قبل الجهات المعنية.‏

وكان السبب وراء دعوة الدكتور محمد محمود محمد إبراهيم، ‏‏للمشاركة ‏بالمؤتمر كونه واحد ممن أرسلتهم مصر ‏لجمهورية أوكرانيا لتلقي ‏التعليم فى وكالة الفضاء الأوكرانية ‏منذ مرحلة التصميم وحتى إطلاق ‏القمر من قاعدة بيكانور ‏بكازاخستان وقد عاصر نشأة برنامج الفضاء ‏واستمر في ‏دعمه حتى بعد سفره لليابان‎.‎

والجدير بالذكر أن كلمة الدكتور محمد محمود ابراهيم التى ألقاها في ‏المؤتمر كانت بشأن ‏ضرورة إنشاء وكالة الفضاء المصرية والبدء فى ‏إنشاء أول ‏شركة مصرية متخصصة فى الحاسبات المدمجة لخدمة ‏قطاع ‏الفضاء والإلكترونيات الصناعية على حدٍ سواء، مما ‏سيسهم ‏فى جلب دخل مرتفع لمصر فى صناعة تقدر بـ 3,8 ‏تريليون ‏دولار بحلول 2020، ثم كانت الخطوة الأهم بإعلان ‏توصيات ‏المؤتمر وجاءت التوصية الثانية مباشرةً لدعم إنشاء ‏وكالة الفضاء ‏المصرية وتوطيد التعاون بين العلماء ‏المصريين فى الداخل ‏والخارج. ‏