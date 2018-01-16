وزيرة الاستثمار: 30% نموا فى الاستثمارات و90% من المستثمرين مهمتون بالقناة - صور

كشفت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى عن نقلة فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لافتة إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت نمو بنسبة 30% فى النصف الأول من العام المالى الحالى 2017\2018 عن العام المنتهى 2016\2017، ونمو 25% خلال العام المالى الماضى 2016\2017 عن العام قبل الماضى 2015\2016.

وتابعت سحر نصر: "قبل كدة كان المستثمر قلقان، لكن حاليا في ظل القانون المنظم للاستثمار هناك تقدم كبير فى مسألة فض المنازعات لكن نأمل أكثر، ونحتاج إلى المزيد من العمل فى اتجاه ترويج المزايا بقانون الاستثمار".

كما أوضحت الوزيرة أن 90% من المستثمرين مهتمين بقناه السويس نظرا لموقعها الاستراتيجى، وأن هناك 30 بنك استثمارى مهتمين بضخ استثمارات فى هذه المنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب المنعقد الآن برئاسة النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة بحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من النائب عمرو غلاب وعشر أعضاء المجلس بشأن تقرير الحوافز والضمانات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.