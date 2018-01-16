وزيرالتنمية المحلية: استكمال المشروعات التنموية المتوقفة ولا يصح إلا الصحيح

وزيرالتنمية المحلية: استكمال المشروعات التنموية المتوقفة ولا يصح إلا الصحيحالثلاثاء، 16 يناير 2018 10:11 ص
اللواء ابو بكر الجندى وزير التنمية المحلية
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، أن مبدأ العمل فى الوزارة هو ( لا يصح الا الصحيح) مشيراً إلى أنه سيتم استكمال المشروعات التنموية فى كل القرى والنجوع، التى بدأها الوزراء السابقون مع الاستفادة من البيانات والمعلومات والمؤشرات التى أعدها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.
جاء ذلك خلال أول لقاء للوزير مع قيادات وزارة التنمية المحلية لاستعراض أهم الملفات وأولويات العمل خلال الفترة المقبلة .
وأشار الوزير إلى أنه سيتم الانتهاء من الهيكل التنظيمى للوزارة خلال الأيام القليلة القادمة واعتماده بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، كما سيتم تدريب كافة المسئولين وموظفى المحليات للإرتقاء بالخدمات التي يتم تقديمها من خلال المحليات .
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