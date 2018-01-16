هزة أرضية تضرب شمال غربى المدينة المنورة

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أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، أن محطات الرصد الزلزالى التابعة لها سجلت هزة أرضية، اليوم الثلاثاء، بقوة 2,5 درجة على مقياس ريختر، يقع مركزها على بعد 14 كم شمال غربى المدينة المنورة.

وأوضحت الهيئة أن سكان الأحياء الغربية فى المدينة المنورة شعروا بهزة أرضية قوتها 2,5 درجة على مقياس ريختر.

فيما أعلن المتحدث الإعلامى بمديرية الدفاع المدنى بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني، أنه لم يتبلغ حتى الآن عن وجود أضرار جراء الهزة الأرضية التى وقعت غرب المدينة المنورة والتى أعلنت عنها هيئة المساحة السعودية.

وقال الجهنى -حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية- إنه ورد لمركز التحكم والتوجيه بالدفاع المدنى فى المدينة المنورة بلاغات عن شعور سكان مخططات غرب المدينة المنورة بهزة أرضية، موضحا أن الدفاع المدنى لم يتبلغ حتى الآن عن وجود أى أضرار عنها.