هزة أرضية بقوة 5.8 درجة يضرب نيكاراجوا

هزة أرضية بقوة 5.8 درجة يضرب نيكاراجواالثلاثاء، 16 يناير 2018 05:49 م
مقياس ريختر- أرشيفية
(رويترز)
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قالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، إن زلزالا شدته 5.8 درجة ضرب نيكاراجوا على بعد نحو 80 كيلومترا جنوب غربى ريفاس، اليوم الثلاثاء.
وكان تحذير أولى للهيئة قد ذكر أن شدة الزلزال ست درجات لكنها عدلت ذلك بعدها بدقائق. وقالت الهيئة إن الزلزال وقع على عمق 40 كيلومترا.
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