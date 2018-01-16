نيجيريا تفرج عن 250 معتقلا من بوكو حرام بعد خضوعهم لبرنامج تأهيل





أ ش أ

أفرجت السلطات النيجيرية، اليوم الثلاثاء، عن نحو 250 معتقلا كانوا أعضاء سابقين فى جماعة بوكو حرام المتطرفة.

ونقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) عن الجيش النيجيرى، قوله إن السلطات أفرجت عن المعتقلين بعد خضوعهم لبرنامج تأهيلى لنزع التطرف ومن ثم فمن الممكن دمجهم فى المجتمع مرة أخرى.

وأضاف الراديو أن قائد الجيش النيجيرى المكلف بمحاربة المسلحين فى شمال شرق البلاد قام بتسليم المعتقلين المفرج عنهم إلى محافظ ولاية بورنو الكائنة شمال شرقى البلاد والتى تبنت فيها الجماعة المتطرفة العديد من الهجمات الإرهابية.

وأشارت بى بى سى إلى أن من بين المعتقلين المفرج عنهم رجال ونساء وأطفال، كما وصفهم الجيش بـأعضاء بوكو حرام التائبين.

يذكر أن جماعة بوكو حرام تنشط فى نيجيريا منذ سنوات، وتقف الجماعة وراء معظم الأعمال الإرهابية فى نيجيريا التى أودت بحياة أكثر من 20 ألف شخص، وتسببت فى تهجير أكثر من مليونى شخص.