نيابة بنها تصرح بدفن جثة طالب بعد انتحاره داخل حجرته





القليوبية نيفين طه

صرحت نيابة مركز بنها بدفن جثة طالب بعد أن لقى مصرعه إثر انتحاره بمروحة سقف أعلى حجرته بدائرة المركز.

كان المقدم محمد سعيد رئيس مباحث مركز بنها، تلقى إخطارا من مستشفى بنها الجامعى باستقبالها جثة طالب بالصف الثانى الثانوى ومقيم دائرة مركز بنها، وتبين أن الوفاة إثر انتحاره بتعليق نفسه بمروحة أعلى سقف حجرته.

تحرر محضر بالواقعة وأصدرت النيابة العامة قرارها بدفن الجثة.