"نوفستى": "روس آتوم" منشغلة ببناء المحطة النووية فى مصر

"نوفستى": "روس آتوم" منشغلة ببناء المحطة النووية فى مصرالثلاثاء، 16 يناير 2018 03:38 م
نموذج محطة الضبعة النووية
كتب مؤمن مختار
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أعلن أليكسى ليخاتشيوف المدير العام لشركة "روس آتوم" الروسية للطاقة الذرية، عن أن شركته تتطلع العام الجارى لحقيبة طلبات خارجية لعشر سنوات بأكثر من 130 مليار دولار.
ووفقا لوكالة الأنباء الروسية "نوفستى"، فإن "روس آتوم" منشغلة فى تشييد المحطات الكهرذرية فى مختلف بلدان العالم بينها مصر، إذ وقعت معها فى نوفمبر 2015 اتفاقية لتشييد وتشغيل أول محطة كهرذرية فى مصر بأربعة مفاعلات من نوع آى آر 1200 فى منطقة الضبعة على ساحل البحر المتوسط غربى البلاد.
كما تشيد "روس آتوم" المحطات الكهرذرية فى بيلاروس، وتركيا، وإيران، والهند، والسودان، وهنغاريا، وبنغلادش، والصين، وفنلندا، فيما المباحثات مستمرة مع الرياض لمشروع كهرذرى سوف يكون الأول من نوعه كذلك فى السعودية.
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