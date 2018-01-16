video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 16 يناير 2018 11:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ننفرد بقائمة بنوك الاستثمار المشاركة باجتماع الرئيس بأصول 10 تريليون دولار

الثلاثاء، 16 يناير 2018 09:58 م
ننفرد بقائمة بنوك الاستثمار المشاركة باجتماع الرئيس بأصول 10 تريليون دولار عمرو الجارحى وزير المالية


كتب - أحمد يعقوب
إضافة تعليق

حصل "اليوم السابع" من مصادر حكومية رفيعة المستوى، على قائمة أكبر بنوك وصناديق استثمار عالمية وحجم الأصول التى تديرها والتى حضرت لقاء الرئيس اليوم الثلاثاء، ممثلين عن 26 صندوقا إقليميًا وعالميًا تدير أصول تفوق 10 تريليونات دولار.
 
وأكدت مصادر حكومية لـ"اليوم السابع"، حضرت لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن اللقاء جاء فى إطار اهتمام مؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية بالتعرف على الفرص الاستثمارية والمناخ الإيجابى الذى تتمتع به مصر حاليًا، وتطور مؤشرات الاقتصاد المصرى والذى بدأ فى حصاد نتائج برنامج الإصلاح الذى اهتمت به دوائر الاستثمار العالمية، وأصبح محل إشادة المؤسسات الدولية.
 
وكشفت المصادر أن القائمة تشمل "بلاك روك"، أكبر مدير أصول فى العالم بـ5.977 تريليون دولار، وWellington Management بأصول تحت الإدارة تقدر بـ1 تريليون دولار، وهيئة أبو ظبى للاستثمار بـ800 مليار دولار أصول تحت الإدارة، وAllianceBernstein بـ535 مليار دولار أصول تحت الإدارة، وFranklin Templeton Investments، بأصول تحت الإدارة تقدر بـ753 مليار دولار، وGovernment of Singapore Investment Corporation، بأصول تحت الإدارة بـ100 مليار دولار، وInvestec Asset Management، بأصول تحت الإدارة بـ132 مليار دولار، وLazard Asset Management بأصول تحت الإدارة بـ179.2 مليار يورو وSchroders Investment Management، بأصول تحت الإدارة بـ543.3 مليار دولار.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس السيسى يلتقى بنوك استثمار عالمية تدير أصولا تفوق 10 تريليونات دولار.. أبرزها مورجان ستانلى وبلاك روك وأبراج.. وهيرميس تؤكد إقبال مستثمرين دوليين على الفرص الواعدة بالسوق المصرى

الرئيس السيسى

أخبار الاقتصاد

وزارة المالية

البنك المركزى المصرى

عمرو الجارحى

طارق عامر

صناديق الاستثمار العالمية



لا تفوتك
حبس محافظ المنوفية 4 أيام على ذمة التحقيق بقضية رشوة الـ2 مليون جنيه

حبس محافظ المنوفية 4 أيام على ذمة التحقيق بقضية رشوة الـ2 مليون جنيه

الذهب يتراجع جنيهين ونصف.. وعيار 21 يسجل 655 جنيها للجرام

الذهب يتراجع جنيهين ونصف.. وعيار 21 يسجل 655 جنيها للجرام

صور .. أزمة "صفر جراحة المنصورة" تطارد 1200 طالب بالدفعة السادسة بكلية الطب.. الطلاب خرجوا بعد 35 دقيقة من مدة الامتحان لصعوبته.. لجنة تقصى الحقائق تدينهم وتنصف ورقة الأسئلة.. وتؤكد: كان فى مستوى الطالب المتوسط

صور .. أزمة "صفر جراحة المنصورة" تطارد 1200 طالب بالدفعة السادسة بكلية الطب.. الطلاب خرجوا بعد 35 دقيقة من مدة الامتحان لصعوبته.. لجنة تقصى الحقائق تدينهم وتنصف ورقة الأسئلة.. وتؤكد: كان فى مستوى الطالب المتوسط

منتخبات مجموعة مصر تضع خريطة الإعداد للمشاركة فى كأس العالم 2018 .. 8 مباريات ودية تجهز السعودية للظهور الأول منذ مونديال 2006.. روسيا تواجه البرازيل وفرنسا وتركيا.. وأوروجواى تعلن المشاركة فى كأس الصين

منتخبات مجموعة مصر تضع خريطة الإعداد للمشاركة فى كأس العالم 2018 .. 8 مباريات ودية تجهز السعودية للظهور الأول منذ مونديال 2006.. روسيا تواجه البرازيل وفرنسا وتركيا.. وأوروجواى تعلن المشاركة فى كأس الصين

الأرصاد: موجة من عدم الاستقرار بالطقس.. والرياح تصل لحد العاصفة الخميس

الأرصاد: موجة من عدم الاستقرار بالطقس.. والرياح تصل لحد العاصفة الخميس

لاعب الأهلى العالمى.. إفريقى يحصل على 5 ملايين دولار سنوياً ويصل خلال أيام

لاعب الأهلى العالمى.. إفريقى يحصل على 5 ملايين دولار سنوياً ويصل خلال أيام

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة