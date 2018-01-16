ننفرد بقائمة بنوك الاستثمار المشاركة باجتماع الرئيس بأصول 10 تريليون دولار

ننفرد بقائمة بنوك الاستثمار المشاركة باجتماع الرئيس بأصول 10 تريليون دولارالثلاثاء، 16 يناير 2018 09:58 م
عمرو الجارحى وزير المالية
كتب - أحمد يعقوب
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حصل "اليوم السابع" من مصادر حكومية رفيعة المستوى، على قائمة أكبر بنوك وصناديق استثمار عالمية وحجم الأصول التى تديرها والتى حضرت لقاء الرئيس اليوم الثلاثاء، ممثلين عن 26 صندوقا إقليميًا وعالميًا تدير أصول تفوق 10 تريليونات دولار.
وأكدت مصادر حكومية لـ"اليوم السابع"، حضرت لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن اللقاء جاء فى إطار اهتمام مؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية بالتعرف على الفرص الاستثمارية والمناخ الإيجابى الذى تتمتع به مصر حاليًا، وتطور مؤشرات الاقتصاد المصرى والذى بدأ فى حصاد نتائج برنامج الإصلاح الذى اهتمت به دوائر الاستثمار العالمية، وأصبح محل إشادة المؤسسات الدولية.
وكشفت المصادر أن القائمة تشمل "بلاك روك"، أكبر مدير أصول فى العالم بـ5.977 تريليون دولار، وWellington Management بأصول تحت الإدارة تقدر بـ1 تريليون دولار، وهيئة أبو ظبى للاستثمار بـ800 مليار دولار أصول تحت الإدارة، وAllianceBernstein بـ535 مليار دولار أصول تحت الإدارة، وFranklin Templeton Investments، بأصول تحت الإدارة تقدر بـ753 مليار دولار، وGovernment of Singapore Investment Corporation، بأصول تحت الإدارة بـ100 مليار دولار، وInvestec Asset Management، بأصول تحت الإدارة بـ132 مليار دولار، وLazard Asset Management بأصول تحت الإدارة بـ179.2 مليار يورو وSchroders Investment Management، بأصول تحت الإدارة بـ543.3 مليار دولار.
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