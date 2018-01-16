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نصر الحريرى: الجولة القادمة من محادثات جنيف بشأن سوريا 24 يناير الجارى

الثلاثاء، 16 يناير 2018 02:01 م
نصر الحريرى: الجولة القادمة من محادثات جنيف بشأن سوريا 24 يناير الجارى نصر الحريرى


رويترز
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دعا كبير مفاوضى المعارضة السورية نصر الحريرى أمريكا والاتحاد الأوروبى لزيادة الضغط على الرئيس السورى بشار الأسد وروسيا وإيران للوصول لحل سياسى مضيفا أن الجولة القادمة من محادثات جنيف بشأن سوريا ربما تجرى بين 24 و26 يناير الجارى فى فيينا.

وأضاف الحريرى أن خطة قوات سوريا الديمقراطية لتشكيل قوة حدودية قد تفتح الباب أمام تقسيم سوريا في المستقبل وانه من غير المرجح أن تحضر المعارضة السورية اجتماع منتجع سوتشى الروسى لكن ليس هناك قرار نهائى بعد.

 


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