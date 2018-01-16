نجيب ساويرس: "مش هنتأخر عن جامعة النيل.. ومن غير تعليم كويس لن نرتقى"





كتب ــ محمد شعلان

أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس، أن جامعة النيل الأهلية لا تهدف إلى الربح وأن أى موارد مادية فائضة من الجامعة يعاد استثمارها لصالح الطلبة الدارسين والتوسعات داخل الجامعة، مشيرا إلى أن كل الدعم المادى الذى يقدمونه للجامعة ليس له مردود لهم، وأن هذا المفهوم كان موجوداً منذ أن تأسست جامعة القاهرة وكانت أهلية وقتها.

وأضاف نجيب ساويرس، فى حواره ببرنامج "صباح on" على قناة ON Live، أن جامعة النيل يوجد بها معامل على أعلى مستوى وسيضاف إليها أجهزة حديثة تعتبر أحدث ما وصل إليه العلم خاصة وأن وسائل التعليم تتطور كل سنة تطورا تكنولوجيا شديدا، متابعا "من غير التعليم الكويس مش هنرقتى وليس من المعقول كل لما نعوز نعلم أولادنا كويس نبعتهم آخر الدنيا".

ورد "ساويرس" على سؤال متعلق بأن تزويد جامعة النيل بكل الأجهزة التكنولوجية الحديثة بشكل مستمر يتكلف مبالغ مادية باهظة قائلا "احنا مش هنتأخر فى حاجة عن جامعة النيل، ويهمنى الناس تعرف أن الجامعة غير قابلة للربح وجميع المشاركين فيها متبرعين بوقتهم وأموالهم".