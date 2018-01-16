video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 16 يناير 2018 12:37 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نجيب ساويرس: "مش هنتأخر عن جامعة النيل.. ومن غير تعليم كويس لن نرتقى"

الثلاثاء، 16 يناير 2018 10:45 ص
نجيب ساويرس: "مش هنتأخر عن جامعة النيل.. ومن غير تعليم كويس لن نرتقى" رجل الأعمال نجيب ساويرس


كتب ــ محمد شعلان
إضافة تعليق

أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس، أن جامعة النيل الأهلية لا تهدف إلى الربح وأن أى موارد مادية فائضة من الجامعة يعاد استثمارها لصالح الطلبة الدارسين والتوسعات داخل الجامعة، مشيرا إلى أن كل الدعم المادى الذى يقدمونه للجامعة ليس له مردود لهم، وأن هذا المفهوم كان موجوداً منذ أن تأسست جامعة القاهرة وكانت أهلية وقتها.

وأضاف نجيب ساويرس، فى حواره ببرنامج "صباح on" على قناة ON Live، أن جامعة النيل يوجد بها معامل على أعلى مستوى وسيضاف إليها أجهزة حديثة تعتبر أحدث ما وصل إليه العلم خاصة وأن وسائل التعليم تتطور كل سنة تطورا تكنولوجيا شديدا، متابعا "من غير التعليم الكويس مش هنرقتى وليس من المعقول كل لما نعوز نعلم أولادنا كويس نبعتهم آخر الدنيا".

ورد "ساويرس" على سؤال متعلق بأن تزويد جامعة النيل بكل الأجهزة التكنولوجية الحديثة بشكل مستمر يتكلف مبالغ مادية باهظة قائلا "احنا مش هنتأخر فى حاجة عن جامعة النيل، ويهمنى الناس تعرف أن الجامعة غير قابلة للربح وجميع المشاركين فيها متبرعين بوقتهم وأموالهم".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نجيب ساويرس عن التعديل الوزارى الأخير:" كان لازم يعينوا وزيرا للسعادة"

نجيب ساويرس: نفسى نلاقى المشاة على الأرصفة مش فى نص الشارع

نجيب ساويرس

جامعة النيل

التعليم

مصر



لا تفوتك
صفحة السيسى: إغلاق باب الأسئلة.. وإجابات الرئيس خلال مؤتمر "حكاية وطن"

صفحة السيسى: إغلاق باب الأسئلة.. وإجابات الرئيس خلال مؤتمر "حكاية وطن"

وزير التعليم لليوم السابع: احتفاظ طلاب الثانوية بالتابلت بعد انتهاء الدراسة

وزير التعليم لليوم السابع: احتفاظ طلاب الثانوية بالتابلت بعد انتهاء الدراسة

"الصحة" تبدأ وضع أول نظام إلكترونى لتقديم خدمات التأمين الصحى.. ربط 5000 وحدة بالمستشفيات المركزية.. إنشاء مركز اتصالات للتواصل مع المرضى.. خرائط صحية للتعرف على أولويات العلاج.. ومواجهة تزوير التقارير الطبية

"الصحة" تبدأ وضع أول نظام إلكترونى لتقديم خدمات التأمين الصحى.. ربط 5000 وحدة بالمستشفيات المركزية.. إنشاء مركز اتصالات للتواصل مع المرضى.. خرائط صحية للتعرف على أولويات العلاج.. ومواجهة تزوير التقارير الطبية

"البلح.. البلح.. البلح".. سيوة واحة نصف المليون نخلة.. تنتج 350 ألف طن من التمور سنويًا.. 10 مصانع تجفيف وتعبئة لغزو الأسواق المحلية والدولية.. والصعيدى والرطب والغزالى والفريحى والعزاوى أبرز الأصناف

"البلح.. البلح.. البلح".. سيوة واحة نصف المليون نخلة.. تنتج 350 ألف طن من التمور سنويًا.. 10 مصانع تجفيف وتعبئة لغزو الأسواق المحلية والدولية.. والصعيدى والرطب والغزالى والفريحى والعزاوى أبرز الأصناف

مدير مباحث العاصمة: 132 سيارة حديثة لتأمين القاهرة فى ذكرى 25 يناير

مدير مباحث العاصمة: 132 سيارة حديثة لتأمين القاهرة فى ذكرى 25 يناير

الأهلى يتسلح بالسوبر وثلاثية الزمالك أمام "صمود" الطلائع .. الليلة

الأهلى يتسلح بالسوبر وثلاثية الزمالك أمام "صمود" الطلائع .. الليلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة