video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 16 يناير 2018 03:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

نتنياهو زاعما: تصريحات عباس تخدم إسرائيل

الثلاثاء، 16 يناير 2018 03:26 ص
نتنياهو زاعما: تصريحات عباس تخدم إسرائيل نتنياهو


وكالات الأنباء
إضافة تعليق

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أن الكلمة الأخيرة للرئيس الفلسطينى محمود عباس، "تخدم" مصالح إسرائيل لأنها "تكشف الحقيقة" عن الموقف الفلسطينى من عملية السلام.

وأشار نتنياهو حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم إلى أن "كلمة عباس تخدم المصالح السياسية الإسرائيلية أكثر من أى شيء"، وأضاف: "لن يكون هناك سلام دون تغيير الموقف الذى أعلنه عباس، وهذا الأمر سيكون أوضح مما كان عليه أمس بعد أن أتحدث مع عدد من زعماء العالم".   

وزعم نتنياهو أن "عباس يفعل ما يفعله لأنه خائف من مبادرة السلام التى تقودها الولايات المتحدة، ويسعى لتنحية الأمريكيين عن موقعهم كوسطاء واستبدالهم بجهة أخرى".

تصريحات نتنياهو تأتى ردا على كلمة عباس خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ28 للمجلس المركزى الفلسطينى، التى انتقد فيها بشدة سياسة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى إطار الصراع الفلسطينى الإسرائيلى، ولا سيما على خلفية إعلانه فى الـ6 من ديسمبر الماضى عن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأكد أن الفلسطينيين لن يقبلوا أن تكون للولايات المتحدة أى وساطة فى هذا الصراع، مضيفا: "قلنا لا لترامب ولن نقبل مشروعه، وصفقة العصر هى صفعة العصر ولن نقبلها.. وسنردها".

وتعهد عباس بأن السلطة الفلسطينية ستواصل ملاحقة الكنيست الإسرائيلى فى كافة المحافل الدولية، مطالبا بضرورة تنفيذ قرارات القمم العربية حول القدس.

واتهم إسرائيل بأنها "أنهت اتفاق أوسلو"، موضحا: "نحن سلطة من دون سلطة وتحت احتلال من دون كلفة ولن نقبل أن نبقى كذلك".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المجلس المركزى الفلسطينى يقرر وقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل بكافة أشكاله

نتنياهو

إسرائيل

فلسطين

أخبار عربية



لا تفوتك
مجلس الوزراء مؤكدا احترامه الكامل لأبناء الصعيد: رمز الأصالة والوطنية

مجلس الوزراء مؤكدا احترامه الكامل لأبناء الصعيد: رمز الأصالة والوطنية

قطر تعلن الحرب على المدنيين.. مقاتلات الدوحة تعترض طائرتين مدنيتين إماراتيين.. والإمارات: تهديد سافر وسنتخذ كل الإجراءات القانونية.. ووزير الطيران المصرى: سلوك خطير جدا على أمن الملاحة الجوية وسلامتها

قطر تعلن الحرب على المدنيين.. مقاتلات الدوحة تعترض طائرتين مدنيتين إماراتيين.. والإمارات: تهديد سافر وسنتخذ كل الإجراءات القانونية.. ووزير الطيران المصرى: سلوك خطير جدا على أمن الملاحة الجوية وسلامتها

بخط يد الزعيم المقاتل.. جمال عبد الناصر يحكى لحظات إصابته فى حرب فلسطين.. ويؤكد: الإنسانية لا تستحق شرف الحياة إذا لم تعمل بقلبها من أجل السلام.. ولماذا تعجب الطبيب من الرصاصة التى اقتربت من قلبه؟

بخط يد الزعيم المقاتل.. جمال عبد الناصر يحكى لحظات إصابته فى حرب فلسطين.. ويؤكد: الإنسانية لا تستحق شرف الحياة إذا لم تعمل بقلبها من أجل السلام.. ولماذا تعجب الطبيب من الرصاصة التى اقتربت من قلبه؟

بيليه يرشح البرازيل للفوز بكأس العالم فى روسيا

بيليه يرشح البرازيل للفوز بكأس العالم فى روسيا

اختراق موقع OnePlus لسرقة تفاصيل بطاقات الائتمان.. والشركة تبدأ التحقيق

اختراق موقع OnePlus لسرقة تفاصيل بطاقات الائتمان.. والشركة تبدأ التحقيق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة