نتنياهو زاعما: تصريحات عباس تخدم إسرائيل





وكالات الأنباء

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أن الكلمة الأخيرة للرئيس الفلسطينى محمود عباس، "تخدم" مصالح إسرائيل لأنها "تكشف الحقيقة" عن الموقف الفلسطينى من عملية السلام.

وأشار نتنياهو حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم إلى أن "كلمة عباس تخدم المصالح السياسية الإسرائيلية أكثر من أى شيء"، وأضاف: "لن يكون هناك سلام دون تغيير الموقف الذى أعلنه عباس، وهذا الأمر سيكون أوضح مما كان عليه أمس بعد أن أتحدث مع عدد من زعماء العالم".

وزعم نتنياهو أن "عباس يفعل ما يفعله لأنه خائف من مبادرة السلام التى تقودها الولايات المتحدة، ويسعى لتنحية الأمريكيين عن موقعهم كوسطاء واستبدالهم بجهة أخرى".

تصريحات نتنياهو تأتى ردا على كلمة عباس خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ28 للمجلس المركزى الفلسطينى، التى انتقد فيها بشدة سياسة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى إطار الصراع الفلسطينى الإسرائيلى، ولا سيما على خلفية إعلانه فى الـ6 من ديسمبر الماضى عن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأكد أن الفلسطينيين لن يقبلوا أن تكون للولايات المتحدة أى وساطة فى هذا الصراع، مضيفا: "قلنا لا لترامب ولن نقبل مشروعه، وصفقة العصر هى صفعة العصر ولن نقبلها.. وسنردها".

وتعهد عباس بأن السلطة الفلسطينية ستواصل ملاحقة الكنيست الإسرائيلى فى كافة المحافل الدولية، مطالبا بضرورة تنفيذ قرارات القمم العربية حول القدس.

واتهم إسرائيل بأنها "أنهت اتفاق أوسلو"، موضحا: "نحن سلطة من دون سلطة وتحت احتلال من دون كلفة ولن نقبل أن نبقى كذلك".