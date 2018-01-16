موجز 10 مساء.. أول توكيل من "برلمانية النور" لدعم السيسى بانتخابات الرئاسة





نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، احتفال أتباع الطرق الصوفية يحتفلون الليلة بذكرى استقرار رأس الحسين، قطع المياه عن 8 مناطق بالجيزة لمدة 6 ساعات تبدأ 12 منتصف ليل السبت المقبل.

يحتفل الآلاف من أتباع الطرق الصوفية بالليلة الختامية لذكرى استقرار رأس الحسين رضى الله عنه، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد احتفالات استمرت أسبوعاً قام خلالها الزائرون بالتوافد على حي الجمالية حيث المشهد الحسينى، والذى تزين بالأنوار والورود.

اعتمد اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن القاهرة، حركة تنقلات محدودة بين صفوف ورجال مباحث القاهرة، والتى جاء أبرزها بتغيير رئيس مباحث حلوان.

قال مسؤول أمريكى اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستقدم 60 مليون دولار مساعدة للفلسطينيين إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لكنها ستعلق 65 مليون دولار أخرى "للنظر فيها مستقبلا".

كشف الدكتور أشرف عبدالباسط، نائب رئيس جامعة المنصورة، تفاصيل حصول 1200 طالب وطالبة على "صفر" فى مادة الجراحة بكلية الطب، قائلًا إنه قرر تشكيل لجنة تقصى حقائق ردًا على رفض الطلاب الإجابة على أسئلة الامتحان لصعوبتها، وأن الجامعة لم تتخذ قرارًا حتى الآن.

وقع الدكتور أحمد العرجاوى، عضو مجلس النواب عن حزب النور، أول توكيل تزكية لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك فى حضور المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، وتعد تزكية "العرجاوى" هى أول توكيل تزكية عن الهيئة البرلمانية للحزب السلفى لدعم السيسى فى انتخابات الرئاسة 2018.

أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بقطع المياه بعدد من المناطق نظراً للقيام بأعمال صيانة طارئة بمحطة مياه الجيزة وذلك لمدة 6 ساعات تبدأ من الساعة 12 منتصف ليل السبت الموافق 20/1/2018 وحتى الساعة 6 صباح الأحد الموافق 21/1/2018.

أكد الدكتور سيف السويدى، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدنى الإماراتى، إرسال شكوى رسمية إلى رئيس المنظمة الدولية للطيران المدنى ضد الدوحة؛ بسبب اعتراض المقاتلات القطرية لطائرات مدنية إماراتية، كما طالبت الإمارات فى شكواها بالتدخل الفورى لمنع قطر، من تكرار هذا الحادث الذى عرض مئات الركاب الأبرياء للخطر الشديد.

شهد محور عرابى المهندسين، حادثا مروريا مروعا منذ قليل، نتيجة سقوط سيارة نقل من أعلى الكوبرى بعد اصطدامها بالحواجز الحديدية، وسقوطها إلى أسفل الكوبرى، مما أدى إلى تهشم السيارة بالكامل، فيما نجح الأهالى والمارة فى إخراج السائق والمرافق له قبل أن يلفط أنفاسه الأخيرة وسط زحام مرورى نتيجة توقف السيارات على الكوبرى.

أحرز عمرو السولية، لاعب الأهلى، الهدف الثانى لفريقه فى شباك طلائع الجيش، بعد تمريرة سحرية من عبد الله السعيد فى الدقيقة 77 من عمر المباراة التى تجمعهما حالياً على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

كشف اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية الجديد، أن أول زيارة ميدانية له بعد توليه المنصب ستكون إلى صعيد مصر، وتتزامن تصريحاته مع وجود أنباء عن حركة محافظين جديدة خلال الأيام المقبلة، وهذا كله يطرح تساؤلات حول قدر الاهتمام الذى سيتم منحه لأهالى الصعيد خلال الفترة المقبلة، وكذلك استجابة المسئولين التنفيذيين بالمحافظات المختلفة، لتنفيذ مطالبهم.

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حرصت الفنانة لبلبة، والفنانة سهير رمزى، والفنانة شهيرة، والفنان خالد زكى، والمخرج عمر عبد العزيز، والفنان خالد زكى، والفنان سمير صبرى، والفنان سامح الصريطى، على تقديم واجب العزاء للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى فى وفاة شقيقتها سميرة الجداوى بمسجد الحامدية الشاذلية، وكانت الفقيدة قد توفت صباح يوم الجمعة الماضى بعد صراع مع المرض، وتم دفنها بمقابر الأسرة.

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يرى فيس بوك أن التغيرات التى سيجريها على طريقة عرض المنشورات داخل الـ NEWSFEED، فى صالح المستخدمين ودعم التواصل الاجتماعى، ولكن عند التفكير مليا فى هذا الأمر ستجد أنها تحمل مخاطر كبيرة، خاصة للناشرين الذين يعتمدون على فيس بوك بشكل كبير فى الحصول على الزيارات لمواقعهم والوصول إلى القراء.