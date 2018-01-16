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مقتل 7 أشخاص فى تحطم مروحية للجيش الكولومبى

الثلاثاء، 16 يناير 2018 09:11 م
مقتل 7 أشخاص فى تحطم مروحية للجيش الكولومبى تحطم مروحية - أرشيفية


أ ف ب
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قتل سبعة أشخاص على الأقل الثلاثاء واعتبر ثلاثة أخرون مفقودين جراء تحطم مروحية عسكرية فى منطقة ريفية فى شمال غرب كولومبيا، وفق ما أفاد الجيش فى بيان.

وقال الجيش إن "سبعة من ركاب الطائرة قتلوا ونواصل عمليات البحث عن ثلاثة أخرين"، من دون أن يوضح سبب الحادث.

وتحطمت المروحية "ام آي-17" الروسية الصنع فيما كانت تقل عناصر للقوات الجوية فى منطقة انتيوكيا بينهم ضابطان وضابطا صف اضافة الى مدنيين يعملان فى فريق صيانة سلاح الطيران.

وأضاف الجيش أن "قوات وفريقا من المحققين (...) وصلوا إلى مكان الحادث".

وفى يونيو 2016، قضى 17 عسكريا كولومبيا جراء تحطم مروحيتهم فى وسط غرب البلاد.

 


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تحطم مروحية

كولومبيا

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